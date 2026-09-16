Zašto Moneke i saradnici vide Partizan van plej-ina i ko je njegov pik za iznenađenje sezone u Evroligi?

„Svi želimo da rivalstvo bude na svom najvišem nivou. Kada je rivalstvo najbolje, to čini sve nas boljima jer se borimo u svakom takmičenju”, rekao je Moneke i posebno se osvrnuo na poraze u derbijima prošle sezone.

„Pobedili su nas dva puta u Evroligi i ukupno pet od šest puta prošle sezone, tako da sam besan! Iako smo sveukupno imali bolju sezonu od njih, zbog svih tih poraza deluje kao da su oni imali bolju. To je čudno, ali svaki meč se računa”, kazao je Čima, koji zbog svega predstojeće derbije očekuje sa posebnom motivacijom.

„Jednostavno želim da ih pobedimo svaki put kada budemo igrali protiv njih, jer im dugujemo. I to je to.”

Iako je trojac u podkastu istakao da svi žele jak i konkurentan Partizan radi najboljeg mogućeg evroligaškog rivalstva, njihov konsenzus lista smestila je izabranike Đoana Penjaroje na skromno 14. mesto, a glavni razlog za ovako nizak plasman leži u utisku da je unutrašnja linija crno-belih "tanka" za evroligaške standarde:

„Ako pogledate pozicije četiri i pet — to je loše, baš je loše. Ne znam, nisam ubeđen u ovaj sastav... Doveli su dobra pojačanja, ali to je sve osrednje, nije sjajno. Ne vidim ih u borbi za plej-in", rekao je Dionis. Iako su pohvalili odbrambeni potencijal Kevarijusa Hejsa i zadržavanje Karlika Džonsa oko koga se dizala prašina tokom leta, smatraju da Partizanu fali još jedna "četvorka“ sposobna da širi igru i donosi poene.

Kada je reč o ostalim njihovim predikcijama, one izgledaju ovako:

Na 20. mestu je Baskonija, na 19. Asvel koji će i pored velikih planova i potpisa u toku leta usled finansijskih problema biti prinuđen da se osloni na iskusne igrače sa bogatim NBA iskustvom poput Milsa i Kraudera, ali im nedostaje dubina. Na 18. mestu rangiran je Virtus, a 17. mesto namenili su Pariz, čija će ponovo glavna zvezda biti Nadir Hifi, koji je uprkos brojnim ponudama velikih klubova odlučio da ostane u "Gradu svetlosti".

„Njegov stil igre je: 'Pustite me da ispalim 20 šuteva' — to je NBA stil. Kako bi on to mogao da ode u Madrid ili kod Obradovića, Barcokasa ili Atamana i kaže 'Pustite me da budem slobodan'? Nema šanse, zato je ostao u Parizu dok ne napravi direktan skok u NBA“, rekao je Džordž.

Na 16. mestu rangiran je Bešiktaš, koji sa klupe predvodi srpski selektor Dušan Alimpijević, ali je upravo ta ekipa "dark horse" po izboru Čime Monekea.

„Mislim da ih potcenjujemo. Radili smo to sa Parizom godinu dana ranije, radili smo to sa Valensijom prošle sezone... Vidimo timove koji imaju izgrađen identitet i onda ih automatski obezvređujemo samo zato što su došli iz Evrokupa. Ne bismo smeli da napravimo istu grešku i potcenimo tim koji već ima na okupu svoju srž. Dušan Alimpijević tačno zna koga trenira i ko je on kao trener. Grad i navijači sjajno reaguju na njega. Zadržao je većinu glavnih igrača od prošle sezone i napravio sjajna pojačanja po mom mišljenju. Mogu potpuno da ih zamislim kako se bore za mesto u plej-inu.“, rekao je Moneke, koji je i u delu emisije kada se bira "Surprise Team“ (tim koji će iznenaditi), birao upravo Bešiktaš:

„Moj 'surprise team' je Bešiktaš! To je tim protiv koga niko neće želeti da igra i mislim da će iznenaditi mnogo ljudi ove godine.“

Na 15. mestu trojac je stavio Bajern, 14. je već pomenuti Partizan, 13. je Barselona, koja po njihovom mišljenju osim Kevina Pantera nema drugu pravu evroligašku zvezdu. Na 12. poziciji je prošlogodišnji učesnik fajnal-fora i najveće iznenađenje Valensija, dok listu zaključuje Makabi, koji po njihovom mišljenju ima vrlod dobar sastav (pojačan Tajsom, Kolsonom), ali ih neizvesnost oko terena sputava.