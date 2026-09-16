Završen Kerikov medeni mesec, Amorimov duh lebdi Teatrom snova

Odahnuli su na Old Trafordu smenom Rubena Amorima sredinom prošle sezone. Nije išlo Portugalcu za nešto više od godinu dana u Junajtedu. Nekadašnji as Mančestera iz najboljih dana kluba, kada je na klupi sedeo Alekse Ferguson, Majkl Kerik, uspeo je da stabilizuje klub od dolaska u januaru, vrati ga posle tri godine u Ligu šampiona.

Ipak, loš početak nove sezone. Čini se da je završen Kerikov medeni mesec i da sada kreću dani neizvesnosti na Teatru snova. Samo četiri boda u prva četiri meča Premijer lige, kontroverzan poraz posle sudijske VAR lakrdije u gradskom derbiju sa Sitijem (0:1) u nedelju, upalili su alarm. Ne oseća više Kerik sigurnost. Amorimovi duhovi ga opsedaju. Isti početak sezone u Premijer ligi kao prošle godine njegovom prethodnika, mršava četiri boda i pored dobrog rasporeda. Pre odlaska u London na duel sa Fulamom u nedelju, Junajted večeras (21.00) želi da se oduži navijačima za poraz od Građana protiv Brajtona u šesnaestini finala Liga kupa Engleske.