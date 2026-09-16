Završen Kerikov medeni mesec, Amorimov duh lebdi Teatrom snova
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 13:36
Loš početak sezone za Mančester Junajted, a ove srede (21.00) težak rival u šesnaestini finala Liga kupa – Brajton. Luk Šou se vraća, Šeško vodi napad Đavola
Odahnuli su na Old Trafordu smenom Rubena Amorima sredinom prošle sezone. Nije išlo Portugalcu za nešto više od godinu dana u Junajtedu. Nekadašnji as Mančestera iz najboljih dana kluba, kada je na klupi sedeo Alekse Ferguson, Majkl Kerik, uspeo je da stabilizuje klub od dolaska u januaru, vrati ga posle tri godine u Ligu šampiona.
Ipak, loš početak nove sezone. Čini se da je završen Kerikov medeni mesec i da sada kreću dani neizvesnosti na Teatru snova. Samo četiri boda u prva četiri meča Premijer lige, kontroverzan poraz posle sudijske VAR lakrdije u gradskom derbiju sa Sitijem (0:1) u nedelju, upalili su alarm. Ne oseća više Kerik sigurnost. Amorimovi duhovi ga opsedaju. Isti početak sezone u Premijer ligi kao prošle godine njegovom prethodnika, mršava četiri boda i pored dobrog rasporeda. Pre odlaska u London na duel sa Fulamom u nedelju, Junajted večeras (21.00) želi da se oduži navijačima za poraz od Građana protiv Brajtona u šesnaestini finala Liga kupa Engleske.
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Galebovi i ove sezone odlični, pregazili su Koventri prethodnog vikenda sa čak 5:0 u gostima. Na petom su mestu Premijer lige. Mančester je prošle sezone nije ni stigao do ove runde takmičenja, posle blamaže i ispadanja od četvrtoligaša Grimzbija na penale.
21.00: (1,68) Mančester Junajted ,4,00) Brajton (4,90)
Junajted je osvojio šest puta ovo takmičenje, a poslednji trofej pre tri godine pod vođstvom Holanđanina Erika ten Haga 2023. godine. Pobeda je imperativ za domaćina za mir u kući, ali Kerik će morati da „promeša“ karte. Očekuje se da se Luk Šou vrati u tim posle lakše povrede zbog koje je propustio mančesterski obračun u nedelju. Patrik Dorgu se preselio na klupu, ali se videlo da mu više prija uloga kada je ofanzivniji.
Napad Đavola bi trebalo da predvodi Slovenac Benjamin Šeško, koji nije u prvom planu na početku sezone. Prednost kao najistureniji špic ima Brazilac Mateus Kunja. Očekuje se da će šansu da dobiju i Mejson Maunt, Ejden Heven, Leni Joro i Andrej Santos. Kerik će verovatno da odmori kapitena Bruna Fernandesa za megdan na Krejven Kotidžu za četiri dana.
20.45: (1,60) Everton (4,00) Vulverhempton (5,70)
Malerozni Holanđanin Matijs de Liht je sve bliži povratku na teren, dok je zbog problema sa skočnim zglobom van stroja i letnje pojačanje upravo iz Brajtona, Karlos Baleba. Povređeni su i Amad Dijalo i Emanuel Ugarte.
I menadžer Galebova Fabijan Hirceler mogao bi da promeni tim u odnosu na onaj koji igra u Premijer ligi. Od starta bi šansu mogli da dobiju letnja pojačanja Hem Andres, Paskal Strujk i Promis Dejvid, dok je van stroja i dalje Žoržinjo Riter, kao i Kaoru Mitoma, Jankuba Minte, Džek Hinšelvud i Mats Vifer.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA KUP ENGLESKE – PREOSTALI MEČEVI ŠESNAESTINE FINALA
Utorak
Liverpul - Totenhem 3:1 (1:0)
/Mekalister 21, Gakpo 54, Soboslaj 90+1 - Galager 69/
Ipsvič - Arsenal 2:4 (0:2)
/Mehmeti 62, Akpom 90+1 - Daumen 7, 47, Madueke 16, Merino 58/
Vest Hem - Fulam 2:3 (2:2)
/Morato 16, Pablo 45+2 - Rodrigo Muniz 13, Palasios 37, Bob 78/
Reding - Brentford 1:2 (0:2)
/O'Konor 72 - Vilson 3, Karvaljo 45+1/
Piterboro - Barnsli 3:3 (2:2) penalima: 7:6
/Leonard 19, Ormerod 27, 88 - Mekgihan 2, Kleri 40, 74
Sreda
20.45: (1,60) Everton (4,00) Vulverhempton (5,70)
20.45: (5,70) Flitvud (4,00) Šefild Junajted (1,60)
21.00: (3,05) Koventri (3,50) Aston Vila (2,25) MOZZART RELAX
21.00: (1,68) Mančester Junajted ,4,00) Brajton (4,90)
Četvrtak
20.30: (1,12) Mančester Siti (10,0) Norič (16,0)
***Kvote su podložne promenama