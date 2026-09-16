Nešto lepo se sprema na Banovom brdu: Lazar Marković trenira sa Čukaričkim

To i dalje ne znači da će Marković sigurno pojačati Čuku. Zasad održava formu i, kako se može čuti, razmatra još neke opcije. Pre svega u inostranstvu. Ranije se govorilo da popularnog Markeca planira da angažuje i Maribor, a s obzirom na biografiju, poželjan je i mnogim drugim klubovima.

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U takvom ambijentu sklopljen je dogovor po kome bi Lazar trenirao na Banovom brdu u iščekivanju inostranog angažmana, a ako van granica Srbije ne bude nečega fudbalski i(li) finansijski privlačnog, postao bi snažan adut ekipe Marka Jakšića.

Marković nije ograničen rokovima, jer je posle isteka saradnje sa kiparskim Apolonom iz Limasola slobodan igrač i u stanju je da potpiše za bilo koji klub i van prelaznog roka. Čukaričkom bi i te kako koristio, bez obzira na to što su crno-beli nedavno angažovali krilo Remija Rosa Dotina iz Bornmuta, a u špicu i Đorđa Jovanovića, sve posle povrede centralnog napadača Fiorina Durmišaja.

Marković ima 32 godine, prethodno je u srpskom fudbalu bio od septembra 2019. do jula 2022., kad je igrao za Partizan, posle čega se otisnuo u Tursku (Gaziantep i Trabzon), kasnije u Banijas iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa je potom stigao na Kipar.

Podsetimo, pre tog drugog mandata u Humskoj, Marković je još kao tinejdžer napustio crno-bele i karijeru gradio u Benfici, Liverpulu, Fenerbahčeu, Sportingu, Halu, Anderlehtu i Fulamu.

Posle 418 utakmica, 72 gola i 63 asistencije na različitim adresama i te kako ima još šta da pokaže. Uostalom, tek su mu 32 godine. Samo još da vidimo koji je naredni korak: Čukarički ili inostranstvo.