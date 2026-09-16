Peta zastavica sa tla Južne Amerike: Prvi Argentinac u Čukaričkom, ali neće biti stranac

„Di Lusijano je rođen 21. januara 2004. u argentinskom Banfild u, a ponikao je u istoimenom klubu. Prošao je kompletnu omladinsku školu Banfilda, da bi već 2021. bio priključen prvom timu. U dresu argentinskog kluba odigrao je 30 prvenstvenih utakmica i postigao tri gola, a brzo je skrenuo pažnju dobrim partijama na poziciji desnog beka. U Argentini je važio za jednog od važnijih igrača Banfilda, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Evropi. U leto 2025. godine Di Lusijano je napustio Argentinu i potpisao ugovor sa moskovskim CSKA, jednim od najvećih i najtrofejnijih ruskih klubova. Godinu dana kasnije karijeru nastavlja u Srbiji, gde će kao pozajmljeni igrač CSKA nositi dres Čukaričkog“, naveli su Brđani.

Zanimljivo, iako je Argentinac, Di Lusijano se neće računati kao stranac u Mozzart Bet Superligi, jer ima i italijansko državljanstvo, a fudbaleri iz zemalja Evropske unije se u našem takmičenju ne vode kao legionari.

Postoji mogućnost da u narednim danima dres Čukaričkog zaduži i Lazar Marković.