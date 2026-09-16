Peta zastavica sa tla Južne Amerike: Prvi Argentinac u Čukaričkom, ali neće biti stranac
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 13:59
Belo-crni ozvaničili saradnju sa Ramirom Sebastijanom Di Lusijanom
Četvorica Brazilaca, od kojih je najdublji trag ostavio Lukas Pjasentin, po jedan Čileanac, Urugvajac i Kolumbijac, a od ove srede i peta zastavica sa teritorije Južne Amerike zabodena je na Banovo brdo, jer je Čukarički ozvaničio saradnju sa Argentincem Ramirom Sebastijanom Di Lusijanom.
Kao što je dan ranije najavio Mozzart Sport, desni bek je doveden iz moskovskog CSKA na pozajmicu do kraja sezone, uz napomenu da će učesnik Mozzart Bet Superlige imati pravo da otkupi 80 procenata njegovog ugovora po ceni od 500.000 evra.
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„Di Lusijano je rođen 21. januara 2004. u argentinskom Banfild u, a ponikao je u istoimenom klubu. Prošao je kompletnu omladinsku školu Banfilda, da bi već 2021. bio priključen prvom timu. U dresu argentinskog kluba odigrao je 30 prvenstvenih utakmica i postigao tri gola, a brzo je skrenuo pažnju dobrim partijama na poziciji desnog beka. U Argentini je važio za jednog od važnijih igrača Banfilda, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Evropi. U leto 2025. godine Di Lusijano je napustio Argentinu i potpisao ugovor sa moskovskim CSKA, jednim od najvećih i najtrofejnijih ruskih klubova. Godinu dana kasnije karijeru nastavlja u Srbiji, gde će kao pozajmljeni igrač CSKA nositi dres Čukaričkog“, naveli su Brđani.
Zanimljivo, iako je Argentinac, Di Lusijano se neće računati kao stranac u Mozzart Bet Superligi, jer ima i italijansko državljanstvo, a fudbaleri iz zemalja Evropske unije se u našem takmičenju ne vode kao legionari.
Postoji mogućnost da u narednim danima dres Čukaričkog zaduži i Lazar Marković.