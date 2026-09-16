FSS nije uspeo, Gaštarov izabrao Makedoniju
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Vreme čitanja: 1min | sre. 16.09.26. | 13:51
Selektor južnih suseda Goce Sedloski poručio da mladi vezista ima snažnu želju da igra za zemlju gde je rođen
Pojavio se pravo niotkuda, kao projekat omladinske škole Crvene zvezde i Nenada Milijaša. Zgrabio je šansu kod Alberta Rijere i igrama u prvim seniorskim mečevima zaintrigirao i čelnike FS Srbije.
Najavio je direktor FSS Ranko Stojić da će Savez učiniti sve da Matej Gaštarov obuče dres Srbije. Međutim, iz Skoplja stižu drugačije informacije. Mladi vezista našao se na spisku selektora Sedloskog za naredne mečeve Lige Nacija protiv Švajcarske, Slovenije i Škotske.
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Obelodanio je i Matej Gaštarov da se nalazi na spisku rodne zemlje i putem društvenih mreža. Što je jasan znak da je odabrao da igra i za seniorsku reprezentaciju Makedonije.
Donekle i očekivano. Gaštarov je prošao sve mlađe makedonske selekcije. Bio najbolji igrač mlade reprezentacije i u trenucima kada je bio daleko od seniorskog tima Crvene zvezde. Bio je pozivan i kao omladinac crveno-belih, potom i kasnije kada je branio boje čačanskog Borca.
Mediji iz Makedonije s ponosom ističu da je selektor Sedloski poručio kako je Gaštarov sa velikim ushićenjem pristao da igra za nacionalni tim.