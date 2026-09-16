FSS nije uspeo, Gaštarov izabrao Makedoniju

Obelodanio je i Matej Gaštarov da se nalazi na spisku rodne zemlje i putem društvenih mreža. Što je jasan znak da je odabrao da igra i za seniorsku reprezentaciju Makedonije.

Donekle i očekivano. Gaštarov je prošao sve mlađe makedonske selekcije. Bio najbolji igrač mlade reprezentacije i u trenucima kada je bio daleko od seniorskog tima Crvene zvezde. Bio je pozivan i kao omladinac crveno-belih, potom i kasnije kada je branio boje čačanskog Borca.

Mediji iz Makedonije s ponosom ističu da je selektor Sedloski poručio kako je Gaštarov sa velikim ushićenjem pristao da igra za nacionalni tim.