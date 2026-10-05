BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ITALIJA – TURSKA (tip 1, kvota 1,45) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Nakon nerešenog ishoda sa Francuzima, Azuri na domaćem terenu u Bolonji žele da repriziraju ubedljivo izdanje iz Burse, gde su deklasirali rivala sa 4:1. Sa druge strane, Turska stiže u Italiju potpuno uzdrmana posle novog rezultatskog neuspeha u grupi. Domaći sastav ima ulogu velikog favorita i želi da pred svojom publikom overi novu pobedu, dok će gosti pod ogromnim pritiskom pokušati da poprave utisak i izbegnu još jedan ubedljiv poraz.

FRANCUSKA – BELGIJA (tip 1, kvota 1,50) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Svega sedam dana nakon minimalnog trijumfa Trikolora u Briselu (1:0), veliki rivali ponovo ukrštaju koplja u Parizu u direktnom okršaju za prvu poziciju. Francuska u ovaj meč ulazi sa bodom suficita i ulogom favorita, dok ranjeni Crveni đavoli traže osvetu. Posao gostima biće drastično otežan jer u francuskoj prestonici ne mogu da računaju na suspendovane zvezde Kevina De Brujnea i Jurija Tilemansa, pa je domaćin blizu nove pobede.

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CRNA GORA – JERMENIJA (tip 1, kvota 1,47) – početak 20.45

Sa maksimalnih devet bodova iz tri odigrana meča, izabranici Mirka Vučinića nalaze se na korak od plasmana u viši rang takmičenja. Crnogorska selekcija želi da pred svojom publikom potvrdi prošlonedeljni trijumf iz Jerevana (3:2) i upiše novi, četvrti uzastopni uspeh u grupi. Sve osim pobede domaćeg tima na Stadionu pod Goricom predstavljalo bi iznenađenje, pa navijači s pravom očekuju još jednu uspešnu fudbalsku noć i overu karte za B diviziju.

KIPAR – LETONIJA (tip 1, kvota 1,58) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Kiprani vrebaju bodove za opstanak na drugoj poziciji, puni samopouzdanja posle trijumfa nad Jermenijom (2:0). Sa druge strane, Letonija stiže sa samo jednim bodom na kontu nakon poraza od Crne Gore (1:2). Prvi meč u Rigi završen je bez pogodaka, ali prednost domaćeg terena i trenutna forma jasno stavljaju Kipar u ulogu favorita.

RUMUNIJA – ŠVEDSKA (tip 2, kvota 1,75) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Reprezentacija Rumunije prolazi kroz izuzetno težak period, pošto je u prva tri kola upisala isto toliko poraza od Švedske, Bosne i Hercegovine i Poljske. Posebno je bolan bio prošlonedeljni debakl u Poljskoj (0:6), gde ih je sa tri gola dotukao Robert Levandovski. Izabranici Georgija Hadžija deluju potpuno nemoćno i bezidejno na terenu, pa iako igraju pred svojim navijačima, Šveđani u ovaj meč ulaze kao apsolutni favoriti. Gosti imaju sjajnu priliku da iskoriste duboku krizu domaćina, pa bi sve osim novog trijumfa Skandinavaca predstavljalo prvorazrednu senzaciju.

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