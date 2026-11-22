Cilj nije isti, ali motivacija mora da bude
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 13:20
Za samo mesec dana Novosađani su se prešaltali iz trke za titulu u borbu za drugo mesto
Kada bi mogli da se vrate u prošlost, svi na Karađorđu uključujući i Marka Savića i njegov stručni štab, voleli bi da gumicom izbrišu poslednjih 30 dana. U tom periodu crveno-beli su ostali bez šanse za trofej u Mozzart Bet Kupu, eliminacijom od Slovena iz Rume (0:1), dok su pre dve nedelje, porazom od Crvene zvezde na Karađorđu (0:1), praktično ispali i iz trke za titulu.
Čak ni pobeda na Karaburmi protiv OFK Beograda (2:0), nedelju dana pre derbija, nije bila bogzna kakva uvertira, jer su se Lale svojski mučile i na tom susretu. Evidentno je da je Vojvodina u padu forme, što je u neku ruku bilo i očekivano da se desi kad-tad tokom sezone, ali taj pad usledio je u najsurovijem mogućem trenutku.
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Šta sad ostaje Staroj dami? Ostaje joj da se prešalta na borbu za drugo mesto i pokuša da odbrani vicešampionsku poziciju iz minule sezone. Biće to veoma zahtevan zadatak, koji možda ne iziskuje napore i dozu sreće kakvi bi Vojvodini bili potrebni u trci za titulu, da je ostala na onih minus šest u odnosu na Zvezdu, koliko je razlika iznosila pre gostovanja Novosađana u Lučanima. Ipak, odbiti nalete zahuktalog Železničara biće drugi najteži mogući zadatak u ovom trenutku.
Da bi uspeli u ovom cilju, crveno-beli pre svega moraju da pronađu motivaciju za njega. Fudbal se igra za trofeje, pogotovo kada nosite dres Vojvodine, ali trenutno Lale igraju da u modernom poretku srpskog fudbala ostanu pozicionirani odmah iza Crvene zvezde. Marko Savić je u ranijem periodu dokazao da može da naštimuje ovaj tim da igra po njegovim notama i da to ume da bude efektno i lepo na oko. Sada se, međutim, menjaju ambicije Stare dame, pa se menja i trenerov glavni zadatak.
Savić će večeras u Šapcu, gde će Voša odmeriti snage sa Mačvom (17.00, TV Arena Premium 5), kao i svake naredne sedmice, morati da pruži ekipi pokretačku snagu i ubedi igrače da u Šapcu, Surdulici i na Karađorđu - verovatno i pred nešto manjom posetom nego što je bila dok su oba trofeja bila u opticaju - daju maksimum. Dakle, Vošin šef struke i njegovi pomoćnici moraju da postanu i vrsni motivatori, da po potrebi stvore veštačku tenziju, samo da Stara dama ne bi nastavila da tone na tabeli.
Ovakva situacija može i da posluži 42-godišnjem strategu da iskristališe ekipu za period nakon zimske pauze, pa i za letnje izazove. Jer, hteli oni u Novom Sadu to da priznaju ili ne, fokus vojvođanske javnosti već je okrenut ka julu i iščekivanom iskoraku u Evropi. Ovaj period pomoći će Saviću da vidi ko je gladan i spreman da preore teren i kada nema opipljivog cilja pred sobom. Ko je još željan fudbala, ko je tu prvenstveno zbog ekipe, a ne samo zbog sebe.
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MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)
/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/
OFK Beograd Mozzart Bet - Novi Pazar 0:2 (0:2)
/Marinković 3, Sadi 30/
Nedelja
13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35) - MOZZART RELAX
15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25) - MOZZART RELAX
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama