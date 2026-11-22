U Vest Hemu se nije snašao, pa je prošle sezone šest meseci bio pozajmljen Milanu. Ovog leta, pozajmljen je Verderu i čini se da je to bio potez iz snova, pre svega za samog igrača, a potom i klub iz Bremena.

17.30: (1,63) Verder (4,20) Hamburger (4,80)

Filkrug je za svega nekoliko meseci prosto pronašao ono najbolje u sebi - postigao je od starta sezone 12 golova na 11 utakmica, od toga u Bundesligi devet, a tri u Kupu Nemačke. Uz Patrika Šika iz Leverkuzena, vodeći je strelac šampionata i ako sve bude išlo po planu, do kraja sezone boriće se za Zlatnu kopačku.

Poslednji iz redova Verdera koji je to uradio bio je Brazilac Ailton, i to 2004. kada je uz duplu krunu sa ekipom osvojio i priznanje za najboljeg igrača sezone uz to što je bio i najbolji strelac sa 28 golova.

Legenda kluba iz Bremena uveren je da Filkrug ove sezone može da ga nadmaši.

"Prvo, nadam se da ćemo u derbiju osvojiti tri boda protiv Hamburgera. Što se tiče Filkruga, mislim da je igrao dobro i pre Dortmunda. Nije se mnogo naigrao u Premijer ligi i Seriji A, ali sada je opet u odličnoj formi i postiže mnogo golova. Mislim da je odluka da dođe u Verder bila prava kako za klub tako i za njega. Vezer je njegov dom, publika ga obožava", kaže Ailton.

Brazilac je rekao da nemački napadač ima njegovu maksimalnu podršku.

"Mislim da je favorit za Zlatnu kopačku ove sezone. Nadam se da će ostati u Bremenu. Moj rekord ovde je 28 golova u sezoni, ne znam da li će uspeti da me stigne, nadam se da hoće. Želim mu mnogo sreće", rekao je Ailton.

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Dolaskom Filkruga mnogo je dobio i finansijski sektor kluba. Posle sezone u kojem su zabeležili gubitak u komercijalnim prihodima za 3.400.000 evra, dolazak Filkruga postao je pravi blagoslov. "Desetka" sa njegovim imenom prodaje se u enormnim količinama, pa u klubu očekuju da na kraju finansijskog perioda zabeleže povećanje procenta od prodaje istih za 35 ili čak 40 odsto.

Šta je to Filkrug uradio da mu ide ovako dobro? Pre svega, popravio je procenat efikasnosti. Ove sezone imao je 13 velikih šansi od kojih je sedam pretvorio u golove. U proseku postiže 1,09 golova po meču iz 3,98 šuteva.

Naravno, svemu tome doprineo je i porast broja upućenih šuteva na gol protivnika, po čemu je sa ukupno 33 trenutno četvrti u Bundesligi. Ispred njega su samo Hari Kejn (43), Majkl Olise (40) i Patrik Šik (35).

Filkrugovi golovi doprineli su tome da Verder u derbi susret uđe sa visoke šeste pozicije, dok je HSV na 11. mestu.

"Možda je njihov dosadašnji deo sezone bio nešto teži u odnoosu na naš. Bilo je mnogo uspona i padova. Još nisu odigrali nerešeno. Mi smo uspeli da se stabilizujemo posle teškog starta. Verujem da i oni i mi možemo da budemo zadovoljni učinjenim do sada", kaže trener Verdera Danijel Tijune.

Na drugoj strani, u Hamburgeru veruju da znaju kako da zaustave Filkruga. Trener ekipe iz Hamburga, Merlin Polcin, veliki je prijatelj Tijunea sa kojim je sedam godina sarađivao, prvo u Osnabriku, a potom i Hamburgeru.

"Mi se stalno čujemo. Imali smo zaista uspešan zajednički period i to nas je povezalo zauvek. Ipak, ovo je derbi severa i ulog je velik. I Danijel i ja smo mnogo napredovali poslednjih godina i želimo da nastavimo", rekao je Polzin.

Ono što je takođe bitno je da bi on mogao da računa na štopera Marija Vuškovića, koji je proteklih dana imao problem sa povredom leđa. Odluka o njegovom učešću će biti doneta do početka meča. Ukoliko bude spreman, bivši igrač splitskog Hajduka imaće zadatak da motri upravo na Niklasa Filkruga.

BUNDESLIGA – 10. KOLO

Petak

Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)

/Braun 37 - Mur 12/

Subota

Borusija Menhengladbah - Borusija Dortmund 0:1 (0:0)

/Nmeča 80/

Bajer Leverkuzen - Paderborn 4:0 (1:0)

/Moreira 14, 47, Šik 51, Fernandez 59/

Ajntraht Frankfurt - Hofenhajm 1:0 (1:0)

/Burkart 25/

Elverzberg - Frajburg 0:1 (0:0)

/Matanović 68/

Union Berlin - RB Lajpcig 1:5 (1:1)

/Ebišer 41 - Nusa 18, Romulo 50, Gruda 72, Rajc 76, Baku 89/

Šalke - Štutgart 0:0

Nedelja

15.30: (2,65) Augzburg (3,80) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX

17.30: (1,63) Verder (4,20) Hamburger (4,80) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama