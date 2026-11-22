Napadač Ajnhtrahta Džonatan Burkart blista u ovoj sezoni, postigao je 10 golova na 12 utakmica u svim takmičenjima, a juče je golom doneo pobedu svom timu nad Hofenhajmom. U prošloj sezoni Burkart je postigao 13 golova u Bundesligi, ali je, između ostalog, ostao upamćen i po sukobu sa Albertom Rijerom, koji ga je kritikovao zbog fizičkog stanja, na šta je ovaj odgovorio neprimerenim rečima u okršaju sa Dortmundom, pa je bio novčano sankcionisan.

Burkardt trenutno ima odličnu komunikaciju sa Adijem Hiterom, što nije bio slučaj sa sadašnjim trenerom Crvene zvezde, koji ga je optužio za neprofesionalno ponašanje.

„Nedostatak profesionalizma je upravo ono što ne ide uz mene. To je lično bio težak period za mene. Nisam ponosan na ono što se dogodilo, posebno na proslavu gola u Dortmundu“, rekao je, između ostalog Burkardt, gostujući u studiju televizije ZDF.