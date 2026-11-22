Napadač Ajntrahta se setio sukoba sa Rijerom: Nisam ponosan, to je bio težak period za mene
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 13:07
Raspucani golgeter kluba iz Frankfurta Džonatan Burkart prolazi kroz odlične trenutke u ovoj sezoni, što nije bio slučaj tokom proleća
Napadač Ajnhtrahta Džonatan Burkart blista u ovoj sezoni, postigao je 10 golova na 12 utakmica u svim takmičenjima, a juče je golom doneo pobedu svom timu nad Hofenhajmom. U prošloj sezoni Burkart je postigao 13 golova u Bundesligi, ali je, između ostalog, ostao upamćen i po sukobu sa Albertom Rijerom, koji ga je kritikovao zbog fizičkog stanja, na šta je ovaj odgovorio neprimerenim rečima u okršaju sa Dortmundom, pa je bio novčano sankcionisan.
Burkardt trenutno ima odličnu komunikaciju sa Adijem Hiterom, što nije bio slučaj sa sadašnjim trenerom Crvene zvezde, koji ga je optužio za neprofesionalno ponašanje.
„Nedostatak profesionalizma je upravo ono što ne ide uz mene. To je lično bio težak period za mene. Nisam ponosan na ono što se dogodilo, posebno na proslavu gola u Dortmundu“, rekao je, između ostalog Burkardt, gostujući u studiju televizije ZDF.
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Sukob između Rijere i napadača Džonatana Burkarta obeležio je turbulentno proleće 2026. godine u nemačkom klubu. Odnosi su prvobitno narušeni kada je Španac kritikovao Burkardta zbog previsokog procenta telesne masti, nakon čega je igrač poslao svog agenta kod sportskog direktora Markusa Krešea, kako bi pokušao da se zaštiti. Džonatan je bio prebačen na klupu za rezerve.
Tenzije su kulminirale u maju tokom poraza od Borusije iz Dortmunda (3:2), kada je Burkardt, nakon postignutog gola, pogledao ka klupi i uputio psovku na španskom jeziku direktno Rijeri. Španski stručnjak ga je nakon meča izveo pred čitavu ekipu, nakon čega se napadač izvinio, pravdajući se snažnim emocijama u trenutku. Ipak, klub ga je interno kaznio sa 20.000 evra zbog nediscipline i nepoštovanja.
Burkart je ubrzo rešio svoj problem sa Špancem, a iz te situacije je očigledno mnogo naučio, što se vidi i na osnovu njegove forme u ovoj sezoni, zbog čega se nada da bi mogao da dobije i poziv Jirgena Klopa u državni tim.