Ispostavilo se da će taj kršni dečačić sprečiti Endrika da skuplja minute i sa klupe, te da će u prvoj trećini sezone postati najbolji džoker elitnog, evropskog fudbala.

Tako je na početku bilo i sa Karlosom Espijem . Kasni avgust, debi protiv Espanjola, ulazak sa klupe i gol u 90. za pobedu. I bilo je izveštačeno, jer zašto bi jedan klinac iz Levantea, što jedne kasne junske večeri, bez ikakve prethodne medijske navijave, osvanuo na Realovom "Comunicado Oficial", kao novo, šokantno pojačanje u špicu, rešavao utakmice pre Embapea , Vinisijusa , Diomandea , pa i Endrika ?

Sa 19, Espi je dotakao Segundu i sezonu 2024/25 završio sa šest pogodaka. Čak 36 nastupa, ali i 35 ulazaka sa klupe!? Tu je odrađivao osnovni staž za "džokera", a njegovi pogoci su doprineli promociji u Primeru jer je Levante dobio svih pet mečeva na kojima je tinejdžer tresao mrežu.

Rodno mesto Tavernes de la Valdinja, prvi klub lokalni Tavernes, a potom Alzira i lupa Valensijinih skauta. Zbog Espija i još nekolicine njegovijh klasića organizovana je 2022. prijateljska utakmica, Karlos je podbacio i Valensija se ohladila. Otišao je Espi na još jednu probu u Valensiju, ali je u trening centru Paterna usledilo novo razočaranje. Iste godine, otpadak je zagrizao komšija Levante. Igraćeš u Valensiji, ali počinješ od omladinaca.

Od leta 2025. upoznavanje sa Primerom, ponovo epizodna uloga, sve do proleća '26 i lude golgeterske serije. Deset golova na 13 utakmica i etiketa najzaslužnijeg što je Levante ostao u eliti. Njegovi golovi su Levanteu u završinih trinaest rundi direktno doneli 14 bodova, a klub iz Valensije preživeo je u Primeri za dlaku (Levante, Osasuna i Majorka koja je ispala imali po 42 boda).

Jeste Espi porastao i jeste pokazao da može da "sipa" u La Ligi, ali malo ko je očkivao da će baš u Real Madrid. Kraljevski klub je sa 25.000.000 evra aktivirao izlaznu klauzulu i oterao premijerligaše Brajton i Hal koji su bili zagrejani.

Ušao je Espi sinoć protiv Selte u 79. minutu, već u 85. pogodio za šesti uzasopni ligaški, a ukupno deveti vezani trijumf Real Madrida. Nema u ligama petice ove sezone igrača koji je postigao četiri gola sa klupe, a Espi je to učinio iz svega šest udaraca i za samo 62 minuta na terenu!?

“Klub mi je dao spisak sa četiri, pet napadača i rekao mi da izaberem jednog ovog leta. Rekao sam - Karlos Espi", šepuri se Žoze Murinjo kojeg su novinari već pritisnuli pitanjima mogu li Embape i Espi da igraju zajedno: "Mogu to da uradim, ali kada izgubimo loptu, ja, koji sam kraj aut-linije, morao bih da utrčavam na teren i rušim protivnike koji kreću u kontru. Igrati sa dva klasična napadača znači da vaša krila moraju da brane uturašnji prostor."

Može za Žozea Murinja svašta da se priča. I da već dugo nije (bio) na nekadašnjem nivou, da ga je vreme pregazilo, ali izbor Espija kao rezervnog špica deluje savršeno iz mnogo uglova. "Kada je reč o igračima sa određenim karakteristikama... Ne želim da kažem da Espi ne može biti starter ili da igra 90 minuta, ali stil igre našeg tima više se zasniva na dodavanjima i kretanju u dubinu. On je, s druge strane, igrač kaznenog prostora. Kada dominiramo protiv rivala koji se samo brani, njegov stil igre je poguban po protivnika. Poseduje kvalitet u šesnaestercu – igra leđima okrenut golu, odličan je u igri glavom, napada prvu i drugu stativu... Ima sve odlike pravog igrača kaznenog prostora. Istorija fudbala puna je igrača poput njega, koji su odlučujući faktori iako ne provode mnogo vremena na terenu", podrobno je objasnio Murinjo, pa dodao: "Zadovoljni smo njime. On je tip osobe koja se ne opterećuje raspravama o tome da li bi trebalo da bude rezerva ili da igra više; svestan je da je u fazi razvoja i da uživa poštovanje trenera, saigrača, kao i navijača. Srećan je. Nadam se da ću imati prilike da mu pružim šansu i u startnoj postavi, uz minutažu od 90 minuta."

Dakle, Real (čitaj: Murinjo) je izabrao špica koji zna gde mu je mesto, koji neće talasati u svlačionici zbog mizerne minutaže i koji će svaki put ući na teren gladan i motivisan. Izabrao je i špica čija će visina, skok igra i kretnja u šesnaestercu biti od krucijalnog značaja kada se rival zazida u sopstvenom šesnaestercu.