Trener Luis Enrike je već posle utakmice upozorio da situacija nije nimalo bezazlena:

„Moraćemo da sačekamo do sutra da bismo znali tačnu dijagnozu, ali jasno je da se radi o ozbiljnoj povredi. Tužan je i zabrinut. Vratiće se još jači nego što je bio“, poručio je španski stručnjak.

Detaljni pregledi u nedelju potvrdili su najcrnje slutnje - stradali su ligamenti desnog kolena, a očekuje se i hirurški zahvat pre kraja meseca. Tako je tim iz Pariza ostao bez još jednog važnog aduta u napadu na duže staze, nakon što je prošlog meseca istu povredu doživeo i Hviča Kvarachelija.

Dezire Due je ove sezone upisai 15 nastupa za Pari Sen Žermen i postigao šest golova, uz četiri asistencije.