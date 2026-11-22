Kraj sezone za Dezirea Duea
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | ned. 22.11.26. | 13:43
Potvrđena povreda prednjeg ukrštenog ligamenta, operacija do kraja meseca
Crne slutnje su se obistinile. Pari Sen Žermen je saopštio da je Dezire Due doživeo povredu prednjeg ukrštenog ligamenta desnog kolena, zbog čega ga očekuje duga pauza, što praktično može da znači da je sezona za francuskog reprezentativca završena.
Due (21) se povredio bez kontakta sa protivničkim igračem tokom subotnjeg gostovanja Nici na Alijanc Rivijeri, koje je PSŽ rešio u svoju korist rezultatom 3:2. Iznesen je sa terena u 44. minutu, 12 minuta nakon što je postigao gol za preokret svog tima. Mladi napadač teren je napustio u suzama uz aplauze sa tribina, dok je nadoknada prvog dela igre potrajala.
Izabrane vesti
Trener Luis Enrike je već posle utakmice upozorio da situacija nije nimalo bezazlena:
„Moraćemo da sačekamo do sutra da bismo znali tačnu dijagnozu, ali jasno je da se radi o ozbiljnoj povredi. Tužan je i zabrinut. Vratiće se još jači nego što je bio“, poručio je španski stručnjak.
Detaljni pregledi u nedelju potvrdili su najcrnje slutnje - stradali su ligamenti desnog kolena, a očekuje se i hirurški zahvat pre kraja meseca. Tako je tim iz Pariza ostao bez još jednog važnog aduta u napadu na duže staze, nakon što je prošlog meseca istu povredu doživeo i Hviča Kvarachelija.
Dezire Due je ove sezone upisai 15 nastupa za Pari Sen Žermen i postigao šest golova, uz četiri asistencije.