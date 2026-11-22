JUVENTUS – VENECIJA (tip 1, kvota 1,47) – početak 12.30 MOZZART RELAX

Loša forma Juventusa, ni plasman u Evropu nije više siguran za Staru damu. Venecija je bez boda na gostovanjima na pet utakmica, ali je prepustila „fenjer” Serije A Udinezeu posle pobede prošle nedelje na svom terenu u gradu na Jadranskom moru. Gol Krilatih lavova brani Srbin Filip Stanković.

MILAN – FROZINONE (tip 1, kvota 1,60) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Rosoneri su i dalje u igri za titulu u Seriji A, vezali su dve pobede. FroZinone je najprijatnije iznenađenje šampionata Italije, na visokom šestom mestu i pored poraza prošle nedelje na Sardiniji protiv Kaljarija. Milan je dobio poslednja dva meča protiv današnjeg rivala, u gostima sa 3:2 i kod kuće sa 3:1 u sezoni 2023/2024. OVDE pročitajte opširniju najavu meča na San Siru.

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OLIMPIK MARSELJ – LE MAN (tip 1, kvota 1,47) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Pet vezanih pobeda Olimpik Marselja u Ligi 1, koji je sada od tima koji je bio u opasnoj zoni letos, sada kandidat za Ligu šampiona. Iskusni Bruno Ženesio je preporodio velikana sa Velodroma. Le Man je osvojio samo dva boda na pet mečeva na gostovanjima u šampionatum Francuske. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

BARSELONA – VILJAREAL (tip 1, kvota 1,20) – početak 14.00 MOZZART RELAX

Šampion Španije daje u proseku četiri gola u Primeri, pa se crno piše ove sezone lošem Viljarealu. Posle povratka na Nou Kampu pre tačno godinu dana samo je Real u Primeri uspeo da slavi u El Klasiku na kultnom stadionu. Hansi Flik i dalje ne može da računa na Rodrija, dok su se oporavili od povreda Žil Kunde i Dani Olmo. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

HETAFE – ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,55) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Mali gradski derbi u predgrađu Madrida. Atletiko je posle poraza od Barselone pre reprezentativne pauze jasno stavio do znanja da nije tim za borbu za titulu u konkurenciji Katalonaca i Reala. Hetafe je bez gola na poslednja dva meča. Prethodna dva duela ovih timova Simeoneov tim je slavio sa po 1:0.

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