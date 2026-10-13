BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ARSENAL - LIL (tip 1, kvota 1,22) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Arsenal je fantastičan kod kuće, a ove večeri dočekuju u drugom kolu Lige šampiona tim Lila, koji je drugi na tabeli u prvenstvu Francuske. Prvak Engleske je u odličnoj formi, ima osam uzastopnih pobeda kod kuće i osam pobeda u poslednjih devet mečeva u svim takmičenjima.

INTER - KLUB BRIŽ (tip 1, kvota 1,25) - početak 21.00

Meč Lige šampiona je prilika da u timu Intera debituje u novoj sezoni Aleksandar Stanković. Italijani su u seriji od četiri uzastopne pobede kod kuće u Seriji A, a takođe su i neporaženi na svom stadionu od kraja februara , sa devet pobeda i dva remija.

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GALATASARAJ - BARSELONA (tip 2, kvota 1,30) - početak 21.00

Fantastična ekipa Hansija Flika je nemilosrdna prema protivnicima od početka sezone. Katalonci su već postigli 39 golova na devet utakmica, ili u proseku 4,13 po meču. Takođe, prvak Španije ima seriju od devet uzastopnih pobeda od starta sezone, pa je jasno da su favoriti čak i u Istanbulu.

ATLETIKO MADRID - MANČESTER JUNAJTED (tip 1, kvota 2,00) - početak 21.00

Čini se da je tim Dijega Simeonea uhvatio pobednički ritam, taman pred veliku duel sa Junajtedom. Atletiko Madrid ima četiri uzastopne pobede u La Ligi, dok je gost sa Old Traforda u krizi i ne zna za trijumf na poslednje četiri utakmice u kupu i prvenstvu.

VIKING - BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,12) - početak 21.00

Nastavlja se sjajna serija Bajerna, koji ove večeri ima gostovanje u Norveškoj u Ligi šampiona. Bavarci su neporaženi na poslednjih 13 utakmica, uz devet pobeda i četiri remija. Takođe, od početka godine imaju samo jedan poraz u gostima, uz četiri remija i 15 pobeda u svim takmičenjima.

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