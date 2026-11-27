Dolazak na okupljanje nacionalnog tima za Lučića nosi posebnu emociju, a ovoga puta se i zgusnut klupski raspored poklopio tako da je mogao da se odazove i pride iskoristi priliku da malo vremena provede kod kuće. “ Više puta smo pričali, uvek je dolazak ovde, sa našim narodom i igračima gde se svi na neki način poznajemo, poseban osećaj. Imati priliku da vidim malo i porodicu i prijatelje, osveženje za sezonu kakva jeste. Mislim da se i raspored namestio da praktično igramo utakmicu u utorak, ova je u nedelju, sledeća u četvrtak… ”

Ipak, Lučić je najpre otkrio kako je došlo do njegovog povratka u ovim godinama i odakle je stigao ključni poziv za ove kvalifikacije. “ Imao sam ozbiljnu povredu šake pre četiri ili tri i po godine i onda jednostavno nisam ni razmišljao o povratku u selekciju, posebno sad jer punim 38 godina. Motivacija je došla iz razgovora sa selektorom. Razgovarali smo nakon utakmice Bajerna i Bešiktaša kada je rekao da bi voleo da me vidi u ekipi i da, ako sam spreman, igram ove kvalifikacije. Da bi voleo da budem ovde ”.

Selektor Alimpijević je uoči treninga potvrdio da će upravo povratnik u tim predvoditi ekipu kao kapiten u predstojećem duelu. Lučić ističe da mu ta uloga izuzetno prija i predstavlja veliku čast.

“Velika je čast biti kapiten svoje zemlje, možda i normalan sled događaja s obzirom na to da sam najstariji igrač ekipe, ali svakako imponuje mi poverenje koje selektor pokazuje.”

Srbiju u dvorani Aleksandar Nikolić očekuje dobro poznati rival. Mada ga se Lučić ne seća po najboljem pošto je poslednji okršaj protiv Italijana izgubio u osmini finala Evropskog prvenstva u Berlinu.

“Definitivno nezgodan protivnik koji opet dolazi u Pionir, na jednu ruku rasterećen. S druge strane, vrlo motivisan, kao i uvek kada igra sa nama. Videli smo i utakmicu sa Litvanijom. Srbija je možda ne samo u ovom sastavu, ali generalno ekipa i nacija košarkaški koja uvek motiviše sve i očekujemo Italijane bez obzira na sastav u najboljem mogućem izdanju. Nadam se da će se završiti slavnije nego ta moja poslednja utakmica sa njima u Berlinu.”

U situaciji kada se sastav tima menja iz utakmice u utakmicu i vremena za uigravanje gotovo da nema, postavlja se pitanje šta igrač u poznim igračkim godinama (37) može da donese ekipi.

“Ne znam, pravo da vam kažem, ne znam. S obzirom na to da je ovo danas prvo okupljanje, vrlo je specifična situacija, da se ne troše više reči na sve neregularnosti ovih prozora. Imali smo jednu ekipu koja je igrala juče, sada možda kompletno drugačiju ekipu, tako da ja ću se truditi da veteranski, možda i savetima, odnosom prema dresu i uopšte terenu budem primer drugima, jedino to. Najbitnije je da se stavimo u svrhu ekipe i da na pozitivnu energiju pre svega, jer nema vremena da se taktički spremimo za ovako veliku utakmicu.”

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Lučić je pažljivo ispratio utakmicu protiv Litvanije, ali i neke prethodne...

“Jesam, pratio sam, naravno, delimično sve utakmice. Ovu protiv Litvanaca, naravno, celu. Opet kažem, nezahvalno je govoriti jer neki momci možda nisu imali priliku da imaju tu ulogu u reprezentaciji. Ekipa se večeras ponovo menja. Što se same utakmice sa Litvanijom tiče, mislim da je tradicionalno vrlo tvrd i nezgodan protivnik, posebno na domaćem terenu. Imali smo priliku u jednom trenutku, u trećoj četvrtini, da se možda kompletno vratimo u utakmicu. Posle par sudijskih odluka o kojima se već pričalo otišli su na veliku razliku i više praktično tu nije ni bilo prilike da se vratimo.”

Zanimljivo je da je selektor svega nekoliko godina stariji od novog kapitena reprezentacije. Ipak, Lučić ističe da mu takav odnos nije stran i da je dogovor oko dolaska bio brz i konkretan.

“Ja sam navikao na to, uglavnom imam kontakt sad sa trenerima, generalnim menadžerima, koji su približno mojih godina, bivšim saigračima i tako dalje… Nisam, iskreno, ni imao previše razgovora sa selektorom. Jedan razgovor nakon utakmice u Istanbulu i još jedan da potvrdim da dolazim, to je to.”

Na pitanje čime bi kao veteran mogao da doprinese mlađim reprezentativcima, Lučić ističe da sebe ne gleda na taj način.

“Iskreno, ne gledam na sebe kao na veterana. Mislim da je osetljivo davati i možda praviti se u neku ruku pametan košarkaški u trenutku kad ekipa ima dva treninga pred utakmicu. Tako da, kažem, trudiću se više primerom da povučem mlađe igrače koji treba da budu nosioci ili treba da budu deo ekipe, ne samo sad u prozorima, već nadam se i na Svetskom prvenstvu.”

Nakon duže pauze od reprezentativnih obaveza, mnoge zanima kako se srpski košarkaš fizički nosi sa napornom klupskom sezonom i u kakvom stanju dočekuje meč sa Italijom.

“Dosta dobro, iskreno. Ne osećam još uvek godine u toj meri. Imam s druge strane dobru negu u Minhenu. Koliko dugo ne znam, svaki dan je u ovim godinama rizičan”, zaključio je Lučić.