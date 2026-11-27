Visoki funkcioneri tri premijerligaška kluba potvrdili su britanskom javnom servisu, pod uslovom da ostanu anonimni, da smatraju kako bi prinudna promena vlasničke strukture bila adekvatna kazna za višegodišnje kršenje finansijskih propisa. Mančester Siti je proglašen krivim za kršenje finansijskih pravila Premijer lige u periodu od 2009. do 2018. godine, kao i za nesaradnju sa organima koji su vodili istragu, ali nezavisna komisija još nije donela odluku o kazni. Građani negiraju krivicu i uložili su žalbu.

Oduzimanje bodova, brisanje titula iz istorijskih knjiga, višemilionska novčana kazna, pa čak i izbacivanje iz Premijer lige. Nijedna od pomenutih sankcija, smatraju pojedini engleski premijerligaši, neće biti dovoljna da se stavi tačka na najveći finansijski skandal u istoriji engleskog fudbala ukoliko ljudi koji su njime rukovodili ostanu na čelu Mančester Sitija. Zato su, prema saznanjima Bi Bi Sija, pojedini klubovi najvišeg ranga engleskog fudbala zatražili kaznu kakva do sada nije viđena - da vlasnici Građana budu primorani da prodaju klub.

Podsetimo, prema nalazima nezavisne komisije, Mančester Siti je kroz fiktivne komercijalne aranžmane uvećavao prihode i prikrivao gubitke u ukupnom iznosu od čak 900.000.000 funti, odnosno više od milijardu evra. Jedan od sagovornika Bi Bi Sija tvrdi da postoji grupa klubova koja smatra da će svaka druga kazna praktično biti bez značaja ukoliko sadašnjim vlasnicima bude dozvoljeno da nastave da upravljaju Mančester Sitijem. Štaviše, doveli bi u pitanje i svrhu finansiranja Nezavisnog fudbalskog regulatora (IFR), institucije koja se izdržava nametima koje plaćaju engleski klubovi. Drugi sagovornik istakao je da su finansijske malverzacije ozbiljno narušile kredibilitet čitave Premijer lige i da engleski fudbal neće moći da ostavi skandal iza sebe sve dok ljudi odgovorni za njega budu na čelu kluba sa Etihada.

Premijer liga je od svojih članova zatražila da se uzdrže od javnog iznošenja stavova o potencijalnim sankcijama i dozvole nadležnim organima da sprovedu postupak do kraja. Ipak, pojedini klubovi su iza zatvorenih vrata već stavili do znanja predstavnicima regulatornog tela kakav ishod očekuju. Ne dele svi premijerligaši tako radikalan stav, budući da su neki poručili da će prepustiti nezavisnoj komisiji i regulatoru da samostalno donesu odluke, dok su drugi odbili da komentarišu slučaj. Ono što je do pre nekoliko godina delovalo praktično nezamislivo danas ima uporište u britanskom zakonodavstvu. Nezavisni fudbalski regulator ima ovlašćenja da smeni klupske direktore ukoliko proceni da nisu podobni za obavljanje funkcije, ali i da u najtežim slučajevima primora vlasnike na prodaju klubova. Član 34 Zakona o upravljanju fudbalom omogućava regulatoru da pokrene postupak utvrđivanja podobnosti vlasnika, pri čemu se procenjuju njihovo poštenje, integritet i finansijska pouzdanost. Ukoliko vlasnik ne zadovolji propisane kriterijume, regulator može da mu naloži da u određenom roku preduzme korake ka napuštanju vlasničke strukture, a potom i da izda formalni nalog za njegovo uklanjanje. U slučaju Mančester Sitija to bi značilo potencijalni kraj ere šeika Mansura, potpredsednika i zamenika premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, čija je investiciona kompanija Abu Dabi Junajted Grup 2008. godine preuzela klub i pretvorila ga u jednu od najvećih fudbalskih sila na svetu.

Predsednik Nezavisnog fudbalskog regulatora Dejvid Kogan ove sedmice je pred parlamentarnim odborom poručio da institucija na čijem je čelu ima petlju da se uhvati ukoštac sa Mančester Sitijem, ukoliko ishod žalbenog postupka bude pružio osnov za takvo delovanje.

"Zaboravite ime kluba, zaboravite veličinu kluba, zaboravite razmere problema. Ne možemo jednostavno da zanemarimo naše zakonske obaveze prema nekom klubu samo zato što je određene veličine. Moraćemo da preduzmemo odgovarajuće mere predviđene zakonom, u zavisnosti od okolnosti, dokaza koje je prikupila nezavisna komisija Premijer lige i odluke koja bude doneta u žalbenom postupku". Kogan je potom doveo u pitanje i samu svrhu postojanja regulatornog tela ukoliko ono ne bi bilo spremno da reaguje u ovako velikom slučaju.

"U određenom smislu, dokazi su već ocenjeni time što je utvrđena krivica. Apsolutno ćemo imati petlju da delujemo, pod uslovom da se za to steknu odgovarajući uslovi. Ako ne budemo reagovali, koja je onda svrha postojanja fudbalskog regulatora?“ Međutim, potencijalno proterivanje kapitala iz Abu Dabija iz Mančester Sitija odavno nije samo fudbalsko pitanje. Ujedinjeni Arapski Emirati imaju značajne investicije u Velikoj Britaniji, pa se sve glasnije postavlja pitanje kakve bi posledice prinudna prodaja kluba mogla da ima po trgovinske i ekonomske odnose dveju država. Britanski premijer Endi Bernam našao se u septembru na udaru kritika pošto je izjavio da bi bio veoma zabrinut ukoliko bi finansijski skandal doveo do odlaska vlasnika Mančester Sitija, istakavši da su oni bili izuzetno važan partner u izgradnji modernog Mančestera. Investicije iz Abu Dabija nisu bile ograničene isključivo na fudbalski klub, već su obuhvatale i projekte urbanog razvoja. Utoliko bi odluka regulatora mogla da proizvede posledice daleko izvan stadiona Etihad. Kogan je, međutim, u više navrata isticao da institucija kojom rukovodi neće dozvoliti da politički pritisci utiču na njene odluke. Slučaj Mančester Sitija mogao bi tako da postane presudan test nezavisnosti i autoriteta regulatornog tela, tek nešto više od godinu dana nakon njegovog osnivanja.