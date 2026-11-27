Kina je, sa druge strane, do nokaut faze stigla kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Takmičenje u grupi H otvorila je ubedljivim porazom od Španije (0:5), potom remizirala sa Marokom (2:2), da bi u odlučujućem susretu deklasirala nejaki Fidži (8:0). Sa četiri osvojena boda i gol-razlikom 10:7 obezbedila je nastavak takmičenja.

Srbija je grupnu fazu okončala na prvom mestu grupe L sa maksimalnih devet bodova i gol-razlikom 4:0. Najpre je savladala Honduras (2:0), potom Japan (1:0), da bi istim rezultatom bila bolja i od Kolumbije (1:0). Posebno impresivno deluje podatak da je srpska selekcija protiv predstavnika tri različite kontinentalne konfederacije sačuvala mrežu netaknutom.

Ipak, iz Katara stiže još lepih vesti za srpski fudbal. Dvojica reprezentativaca Srbije, ujedno i dvojica bisera Crvene zvezde, Savo Radanović i Strahinja Baucal, našli su se u idealnih 11 grupne faze Svetskog prvenstva u izboru DAZN-a, zvaničnog emitera ovog takmičenja.

Radanović, koji je sa svega 16 godina i dva dana postao najmlađi fudbaler u istoriji Superlige Srbije, branio je protiv Hondurasa i Japana, na oba susreta sačuvao mrežu, dok ga je stručni štab odmorio u poslednjem kolu protiv Kolumbije.

"Protiv Hondurasa je sjajno intervenisao posle udarca glavom u ranoj fazi utakmice, a kasnije je zaustavio i jedan udarac sa distance. Obratio bih pažnju na njegovu distribuciju lopte kada budući protivnici budu igrali visok presing“, istakao je skaut DAZN-a Erol Hasan.

Ništa manje pohvala nije dobio ni Baucal, čije su karakteristike stručnjake pomenutog medija podsetile na dvojicu velikana srpskog fudbala - Nemanju Vidića i Branislava Ivanovića. Zvezdin štoper izdvojio se sposobnošću da agresivnost u defanzivnim zadacima kombinuje sa smirenošću i pribranošću.

Naročito je impresivnu partiju pružio protiv Japana, kada je zabeležio 15 defanzivnih intervencija, uključujući šest uspešnih startova i osam otklonjenih opasnosti, uz čak 78 odsto dobijenih duela na zemlji.

Činjenica da su se među fudbalerima iz čak 48 reprezentacija u idealnom timu grupne faze našla dvojica srpskih igrača predstavlja veliko priznanje kako za selekciju Igora Matića, tako i za omladinsku školu Crvene zvezde.

Srbija je već samim plasmanom na Svetsko prvenstvo ispisala istoriju, ali je partijama u grupnoj fazi pokazala da u Katar nije doputovala samo da bi bila učesnik. Protiv Kine će imati priliku da napravi još jedan veliki korak i izbori mesto među 16 najboljih reprezentacija planete.

PAROVI ŠESNAESTINE FINALA

Španija - Uzbekistan

Republika Irska - Obala Slonovače

Francuska - Uganda

Srbija - Kina

Italija - Tadžikistan

Belgija - Saudijska Arabija

Mali - Dominikanska Republika

Venecuela - Alžir

Hrvatska - Urugvaj

Meksiko - Argentina

Brazil - Mozambik

Čile - Maroko

Južna Koreja - Japan

Egipat - Kolumbija

Grčka - Ekvador

Australija - Senegal