Alimpijević pred Italiju: Lučić je kapiten; nije se postavljalo pitanje da li će doći na prozore
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 19:36
Bez Nikole Đurišića protiv Italije
Reprezentacija Srbije izgubila je juče u Klaipedi od domaćina Litvanije, ali vremena za tugovanje nema. Pred Orlovima je novi izazov u kvalifikacijama za Mundobasket, a na megdan našim momcima će tradicionalno uvek nezgodan rival Italija.
Srbija će dočekati Azure u nedelju od 19 časova u beogradskoj Dvorani Aleksandar Nikolić, a ono što svakako može da hrabri Dušana Alimpijevića jeste to što će reprezentacija biti znatno jača u nadolazećoj utakmici protiv Italijana.
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Kako je naš portal najavio, Srbija će za ovaj okršaj moći da računa na 10 evroligaških igrača. Na raspolaganje nacionalnom timu stavili su se Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Vanja Marinković, Nikola Tanasković i Arijan Lakić (Partizan Mozzart Bet), Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv), Filip Petrušev i Nemanja Dangubić (Dubai), Vladimir Lučić (Bajern Minhen), čiji je povratak u reprezentativni dres Mozzart Sport najavio, te Marko Gudurić (Olimpija Milano).
Svi oni pojavili su se na večerašnjem treningu reprezentacije koji je bio otvoren za predstavnike medija, a okupljenima se najpre obratio selektor.
"Ne postoje kalkulacije, kada moramo da napravimo dve pobede. Prva sledeća je kod kuće protiv Italijana, a neke stvari iz prošlosti nas ne zanimaju jer smo odigrali odličnu utakmicu protiv njih na prošlim prozorima i u gostima ostvarili veliku pobedu", počeo je Alimpijević.
Nije želeo selektor o suđenju na meču sa Litvancima.
"Ne znam stvarno... Da ne komentarišemo više, bilo-prošlo. U nekim situacijama smo trebali da postupimo mnogo pametnije i smirenije, ali gotovo, idemo dalje".
O evroligaškim igračima koji su se priključili za meč sa Italijom.
"Ovi 10 koji su došli i momci koji su bili na prethodnim prozorima, svi učestvuju za konačni sastav od 12 i imaćemo večeras trening u kojem će momci sa većom minutažom raditi trening oporavka, a ostali će biti uključeni u rad srednjeg intenziteta. Odlučićemo na osnovu večerašnjeg i sutrašnjeg treninga ko će biti u 12".
Istakao je Alimpijević koliko znači povratak Vladimira Lučića u nacionalni tim.
"Izuzetno je važno. On je kapiten za ovu narednu utakmicu. Znači iskustvom i kvalitetom, a na kraju krajeva on igra vrlo značajnu ulogu ove sezone. Moram da napomenem da je komunikacija sa njim, ali i sa svim značajnim igračima bila vrlo kratka i jednostavna. Nije se uopšte postavljalo pitanje da li će doći na ove prozore".
Pričao je selektor i o Italijanima.
"Ne mogu da kažem ništa previše jer će i oni biti u izmenjenom sastavu. Imaju mogućnost na petoricu ili šestoricu novih igrača, to je na njihovom selektoru šta će promeniti. Igrali su dobro protiv Turske i mislim da ima malo više kandidata iz te prve utakmice za meč sa nama. Tako da će to biti miks novih igrača i tih iz prvog meča".
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Istakao je Alimpijević i kakvo je stanje sa Nikolom Đurišićem.
"Ono što su meni rekli jeste da se radi o hematomu. Nema potrebe da rizikujemo, čovek je van sledeće utakmice".
Istakao je selektor da je prednost igranje u nekadašnjem Pioniru, gde su tribine mnogo bliže.
"Znam jako dobro od pre nekoliko nedelja. Ovde je akustičnije, teže za igranje, bučnije i može da se napravi veći pritisak na protivnika u odnosu na Arenu. Naravno, Arena ima svoje prednosti, zato što staje mnogo veći broj ljudi. Međutim, kada pričamo o pritisku na protivnika to je Pionir. Jako me raduje što čujem da je ostalo jako malo karata. Imamo u poslednje vreme pozitivan odziv igrača za FIBA prozore. Imamo mnogo veće interesovanje, pričam iz svoje perspektive. Kada se vratimo unazad, imamo mnogo veći odziv".
Za kraj, upitan je selektor o kompletnom zdravstvenom stanju.
"Svi ostali su zdravi, nema nikakvog rizika i svi ostali su spremni za narednu utakmicu", zaključio je Alimpijević.