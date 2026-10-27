Karecas preskače kup i sprema se za Bajern, Verder želi da pokvari Dortmundovu žurku

Iako postoje minimalni izgledi da Karecas bude spreman do vikenda, trener Niko Kovač smatra da treba biti oprezan. Karecas se povredio 17. oktobra na utakmici sa Unionom iz Berlina (0:0). Samo osam minuta pošto je ušao sa klupe, morao je da napusti teren.

"Neće biti spreman za meč sa Verderom. Počeo je polako da hoda, ne oseća bol. Ipak, nije u kombinaciji za ovaj susret. Videćemo kako će biti za narednih nekoliko utakmica. Jedna stvar je kada trčite, druga kad morate da šutirate ili uklizavate. Uradićemo testove do kraja nedelje i videti da li može da bude spreman za vikend", potvrdio je Niko Kovač.

20.45: (1,40) Borusija Dortmund (4,80) Verder (7,75)

Ono što hrvatskog stručnjaka posebno brine je činjenica da se ni igrači koji igraju na poziciji ofanzivnog veznog igrača, nisu impresionirali. Itan Envaneri, Fabio Silva i Marsel Zabicer ne uspevaju da pružaju dobre partije u kontinuitetu, pa će Kovač morati da ih nekako probudi.

Ono što je evidentno je da Kovač ne uspeva ni da izvuče maksimum od mladih igrača, pre svega od onih kojima je davao šanse, poput Matijasa Alberta i Samjuelea Injasija.

"Istina je, mladi igrači su pomalo iza ovih starijih. Kada stvari na terenu postaju teške, vi kao trener ste nekako naklonjeni tome da uvodite u vatru iskusnije igrače", dodao je Kovač.

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Ovo će biti drugi put ovog meseca da se sastaju Borusija i Verder. Prvi put to je bilo 9. oktobra u susretu Bundeslige kada je bilo 2:2. Kovačev tim je do 87. minuta vodio sa 2:0, ali su posustali u finišu i u 92. minutu bili kažnjeni kada je Nikolas Fulkrug postigao gol za 2:2.

"Jasno je da u Bremenu rade dobar posao. Iako su im otišli pojedini ključni igrači, predstavili su složnu grupu na terenu. Tada smo kontrolisali meč nekih 80 ili 85 minuta, da bismo posustali u poslednjih osam. Ako sada budemo držali koncentraciju do kraja, ne sumnjam da možemo da pobedimo", dodao je Kovač.

Zanimljivo je da se dva tima u mečevima za Kup Nemačke sastajali tri puta u poslednjih 17 godina i sva tri puta tim iz Bremena je prolazio dalje. Bilo je to 2009, 2019. i 2020. godine.

Trener Verdera Danijel Tijune je ulogu favorita prepustio domaćinu.

"Naš cilj je da prođemo u naredno kolo. Ne želimo da budemo puki posmatrači meča. Kup je uvek nešto posebno, već znam kako je to biti u polufinalu. Svima nam je želja da odemo za Berlin, a da bi se došlo tamo, moraju da se pobeđuju i najbolji timovi. Nema lakog zadatka, iako je meč na strani u Dortmundu uvek među najtežim. Mi smo autsajderi, Borusija je favorit. Radujemo se susretu, ko zna, možda im pokvarimo zabavu", zaključio je Tijune.

Borusija ima niz od tri meča bez poraza (dve pobede i remi), dok je Verder neporažen na poslednjih šest utakmica, ima po tri pobede i remija.

KUP NEMAČKE, 1/16 FINALA

Utorak

18.00: (5,80) Bohum (4,10) Majnc (1,57) MOZZART RELAX

18.00: (9,00) Sonenhof (5,40) Augzburg (1,27)

18.00: (12,0) Esen (7,00) Lajpcig (1,17)

18.00: (3,35) Hamburger (3,60) Ajntraht Frankfurt (2,10)

20.45: (1,38) Elverzberg (4,50) Darmštat (7,50)

20.45: (1,40) Borusija Dortmund (4,80) Verder (7,75)

20.45: (1,33) Boruisja M. (5,00) Karlsrue (7,75) MOZZART RELAX

20.45: (1,90) Keln (3,60) Union Berlin (4,00)

Sreda

18.00: (22,0) Jedeloh (12,0) Herta (1,05)

18.00: (5,15) Paderborn (4,70) Štutgart (1,53)

18.00: (3,15) Dinamo Drezden (3,45) Šalke (2,10)

18.00: (1,50) Frajburg (4,10) Volfzburg (5,90)

20.45: (6,25) Holštajn Kil (4,20) Hofenhajm (1,47)

20.45: (2,30) Hanover (3,50) Kajzerslautern (2,75)

20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)

20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0)

*** kvote su podložne promenama