© Starsport
KRAJ: Crvena zvezda - Široki 100:82
Najnovije vesti
ned. 01.11.26. | 12:43
Pratite sa nama dešavanja iz Pionira na meču ABA lige
ABA LIGA. 6 kolo
CRVENA ZVEZDA - ŠIROKI 100_82
/28:18, 27:26, 22:17, 23:21/
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Stefan Atomulese, Karlos Havier Duenas Urego, Vladimir Karnaj
Crvena zvezda: Motli 2, Džons 9 (6as), Vajler Beb 0 (8as), Batler 17, Dobrić 17, Izundu 5, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 16, Nvora 10, Odželej 7, Kremer 4
Široki: Ola-Džozef 20, Persons 7, Čović 2, Galić, Žganec 6, Bilinovac, Karaičić, Zubac P, Zubac J 10, Bošnjak 12, Luis 22, Vujanović 3.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
***
Komentari / Podeli vest
KK Crvena zvezdaŠiroki BrijegABA liga
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
nedelja | 01.11.2026.
ponedeljak | 02.11.2026.