BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

LESTER – VOLSOL (tip 1, kvota 1,30) – početak 20.00 MOZZART RELAX

U direktnom okršaju za prolaz u nokaut fazu EFL trofeja, Lester na svom terenu dočekuje Volsol. Domaćinu, koji ima bolju gol-razliku, dovoljan je i nerešen ishod za plasman dalje, pa se očekuje da će trener promešati karte i šansu dati igračima koji imaju manju minutažu. Gostima, s druge strane, igra isključivo pobeda, što znači da moraju napasti od starta, a s obzirom na to da su obe ekipe u prethodnim mečevima u grupi pokazale visoku efikasnost, sve miriše na otvoren fudbal i golove na obe strane.

SALISBERI – BREJNTRI (tip 1, kvota 1,33) – početak 20.45

Domaćin želi da pred svojim navijačima iskoristi odličnu formu i učvrsti poziciju u vrhu tabele Nacionalne lige Jug. Salisberi igra izuzetno stabilno pred svojom publikom, gde prosečno postiže preko 1,6 golova po meču, dok gostujući Brejntri stiže sa donjeg dela tabele pod imperativom osvajanja bodova kako bi pobegao iz opasne zone, što garantuje veliku borbu i otvoren fudbal pod reflektorima.

STOKPORT – TRANMER (tip 1, kvota 1,35) – početak 20.00 MOZZART RELAX

Domaćin na svom Edžli Parku želi da overi prvu poziciju u grupnoj fazi EFL trofeja, nakon što je u uvodna dva kola ostvario maksimalan učinak. Trećeligaš Stokport ima kvalitetniji roster i ulogu favorita, ali pošto su obe ekipe u odličnoj poziciji za prolaz, treneri će sasvim sigurno rotirati sastave, što rasterećenom Tranmeru otvara prostor da kroz brze kontranapade popravi utisak nakon prvenstvenog poraza za vikend i potraži bodove u gostima.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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KERZON EŠTON – ILKSTON (tip 1, kvota 1,37) – početak 20.45

Domaćin na svom terenu želi da iskoristi odličnu formu i upiše novu pobedu kojom bi učvrstio visoku četvrtu poziciju na tabeli. Karzon Ešton igra izuzetno stabilno pred svojim navijačima, dok gostujući Ilkston stiže sa donjeg dela tabele pod imperativom osvajanja bodova kako bi prekinuo lošu seriju rezultata i pobegao iz opasne zone, što garantuje veliku borbu od samog starta.

PLIMUT – SVINDON (tip 1, kvota 1,35) – početak 20.00

Lider grupe želi da pred svojim navijačima overi plasman u narednu rundu, nakon uspešnog starta i osvojena četiri boda u uvodnim kolima. Domaći sastav ima ulogu velikog favorita na ovom meču, što će stručni štab verovatno iskoristiti da pruži šansu igračima sa klupe, dok gostujući Svindon stiže rasterećen i bez bodova na kontu, sa namerom da kroz čvrstu odbranu i brzu tranziciju pokuša da iznenadi favorizovanog domaćina.

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