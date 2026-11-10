Karlik: Čuvamo leđa jedni drugima, to nas može odvesti daleko

Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 13:43
"Pre nekoliko utakmica stvarno nije bilo moje veče, ali su Lamar, Rob, Itan i Entoni preuzeli odgovornost. Svako od nas može da preuzme odgovornost"
Partizan Mozzart Bet je prošle nedelje pobedom protiv Makabija vratio samopouzdanje, a sada crno-bele očekuje još jedan meč u Evroligi u kojem su favoriti.
U Beogradsku arenu u 11 kolu (sutra, 20.45) stiže Baskonija, a pred ovaj okršaj govorio je Karlik Džons.
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Na početku, upitan je Karlik koliko je teško kada svi očekuju da je pred Partizanom već unapred upisana pobeda?
"Svaka utakmica je ona koja mora da se dobije. Izgubili smo nekoliko utakmica za koje smo smatrali da je trebalo da ih dobijemo. Moramo da poštujemo svakog protivnika. Svaka ekipa može da odigra sjajnu utakmicu, bilo kada. Upravo je to razlog zašto ovoj utakmici moramo da pristupimo ozbiljno", počeo je plej crno-belih.
Baskonija je sada tim sa najlošijim učinkom u Evroligi, a osvrnuo se Karlik na period od pre dve sezone kada je Partizan bio na učinku od dve pobede i osam poraza.
"Situacija je pomalo čudna jer sam i sam bio u takvoj poziciji. Bio sam u ekipi koja je imala učinak 2:8 i pokušavala na sve načine da pobedi. Očekujem da će sutra dati sve od sebe protiv nas. Smatram da moramo da pristupimo utakmici kao i svakoj drugoj i da izađemo na teren sa velikom energijom".
Sjajni organizator igre komentarisao je novajlije Antonija Rivsa i Roberta Frenksa, kao i povratak kapitena Vanje Marinkovića.
"Pre svega, zaista je sjajno što nam se kapiten vratio ne samo zbog onoga što donosi na terenu, već zbog njegovog prisustva u ekipi i načina na koji nas predvodi. Znače razgovori sa njim i lepo ga je ponovo imati. Kada je reč o novim igračima, dobro su se uklopili. Mislim da su se odlično povezali sa ostatkom ekipe. Mi smo grupa dobrih momaka i lepo smo ih prihvatili. Brzo su se upoznali sa našom kulturom i načinom na koji funkcionišemo. Naravno, još uvek uče akcije, ali igraju dobro i puno nam pomažu".
Konstatovano je da crno-beli više ne zavise samo od pojedinca, već da je uvek tu neko da nadoknadi bilo čiji izostanak.
"To je prednost kada u ekipi imate dobre saigrače i kvalitetne igrače. Kao što sam rekao, bilo ko od nas bilo kada može da iskoči u prvi plan. Pre nekoliko utakmica stvarno nije bilo moje veče, ali su Lamar, Rob, Itan i Entoni preuzeli odgovornost. Svako od nas može da preuzme odgovornost, čak je i Vanja pogodio nekoliko trojki. Trudim se da ostanem svoj i doprinesem igri na svaki mogući način. Jedan drugom čuvamo leđa i među nama postoji veliko poverenje. Verujem da nas to može odvesti daleko".
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Pričao je Džons i o sve boljim procentima šuta koji su jedno vreme bili vrlo loši.
"Verovao sam da će se obruč u jednom momentu otvoriti i da će lopta početi da ulazi. Nismo ništa posebno menjali u svojoj igri i dalje smo pravili dobre pozicije za šut, ulazili u reket i delili lopte. Jednostavno, šutevi nisu ulazili, ali sada smo doveli nekoliko igrača koji pogađaju i tako nam olakšavaju posao".
Karlik je na kraju upitan koliko ima pari patika jer je poznat po tome što ih često menja.
"Više od 100. Nisu sve ovde, ali zaista imam mnogo pari patika između kojih biram. Nosim isključivo "Kobi patike". Za mene je svako model koji je nosio Kobi Brajant pravi izbor", zaključio je plej crno-belih.