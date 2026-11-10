Karlik: Čuvamo leđa jedni drugima, to nas može odvesti daleko

Na početku, upitan je Karlik koliko je teško kada svi očekuju da je pred Partizanom već unapred upisana pobeda?

"Svaka utakmica je ona koja mora da se dobije. Izgubili smo nekoliko utakmica za koje smo smatrali da je trebalo da ih dobijemo. Moramo da poštujemo svakog protivnika. Svaka ekipa može da odigra sjajnu utakmicu, bilo kada. Upravo je to razlog zašto ovoj utakmici moramo da pristupimo ozbiljno", počeo je plej crno-belih. Baskonija je sada tim sa najlošijim učinkom u Evroligi, a osvrnuo se Karlik na period od pre dve sezone kada je Partizan bio na učinku od dve pobede i osam poraza.

"Situacija je pomalo čudna jer sam i sam bio u takvoj poziciji. Bio sam u ekipi koja je imala učinak 2:8 i pokušavala na sve načine da pobedi. Očekujem da će sutra dati sve od sebe protiv nas. Smatram da moramo da pristupimo utakmici kao i svakoj drugoj i da izađemo na teren sa velikom energijom".

Sjajni organizator igre komentarisao je novajlije Antonija Rivsa i Roberta Frenksa, kao i povratak kapitena Vanje Marinkovića.

"Pre svega, zaista je sjajno što nam se kapiten vratio ne samo zbog onoga što donosi na terenu, već zbog njegovog prisustva u ekipi i načina na koji nas predvodi. Znače razgovori sa njim i lepo ga je ponovo imati. Kada je reč o novim igračima, dobro su se uklopili. Mislim da su se odlično povezali sa ostatkom ekipe. Mi smo grupa dobrih momaka i lepo smo ih prihvatili. Brzo su se upoznali sa našom kulturom i načinom na koji funkcionišemo. Naravno, još uvek uče akcije, ali igraju dobro i puno nam pomažu".