Dileme više nema: pravac u kome će se kretati Parni valjak biće određen neposredno posle božićnih praznika.

„Zakazali smo Skupštinu za 11. januar. Zasedanje će biti pre priprema, pre prelaznog roka, da može ekipa na miru da se sprema za nastavak sezone. Vidim kako se govori: ’Samo nek dođu novi ljudi’, ali ne možemo da dozvolimo da Partizan doživi sudbinu rukometnog kluba. Nama bi najlakše bilo da se sad pokupimo odavde i odemo. Nego, šta će da usledi u klubu posle toga? Nije ovo naša prćija i ne možemo tako neodgovorno da se ponašamo. Moramo da znamo ko će da dođe, elementarno neki kredibilni ljudi koji mogu da se bave ovim poslom“, istakao je Rasim Ljajić za Mozzart Sport.

Na osnovu reči predsednika kluba, delegati Skupštine su isti kao letos, što znači da je u pitanju redovno godišnje zasedanje, ali kako su okolnosti ne baš sjajne i sve češće se čuju zahtevi za smenom rukovodstva, može da se desi da se Skupština pretvori u izbornu i da Partizan dobije novu upravu u prvoj polovini 2027.

„Mi smo zakazali redovnu skupštinu, sa mogućnošću da preraste u izbornu, ako se neko pojavi. Ako bi se pojavio neko ovakav o kom sam govorio (kredibilni ljudi koji mogu da se bave ovim poslom, op. au), nikakav problem nije da se, kao što smo mi došli, desi da stara skupština izabere te ljude. Skupština može i da se raspusti, da se biraju novi članovi, nikakav problem ne vidim.“

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Druga strana, okupljena iza naziva Restart, u kojoj su i neki od potpisnika Apela za spas Partizana, ističe da joj smeta aktuelna raspodela snaga i neformalno zamera: „Nećemo da nas bira Ljajićeva skupština“.

„Ne znam kako drugačije misle da budu izabrani. Mene je birala Vazurina skupština. Kako drugačije? E, to je to, potpuno nepoznavanje materije. Zaista ne znam kako misle. Da se uvedu vanredne mere, da se sve raspusti, da dođu i šta? Ne vidim drugačiji način. Sve nas su birali na Vazurinoj skupštini. I nismo videli nikakav problem. Stigli smo, dogovorili smo se da to bude put, a sad nećemo da dozvolimo sudbinu rukometnog kluba, da Partizan ostane potpuno obezglavljen. I pitanje je kako ćemo odlučiti o sudbini tog kluba u budućnosti.“

U javnosti se kao kandidat druge strane za funkciju predsednika profilisao Ivan Golac, nekadašnji as, potom i trener crno-belih. Vidite li grupaciju ljudi koju on predvodi kredibilnom ili svrsishodnom za nastavak bitisanja Partizana?

„Ne. Znate zašto ne vidim? Zato što iza toga stoji Restart, zato što stoji Sreten Nikolić, koji se do juče hvalio da mu je glavna referenca da je ujak Ane Brnabić. I sada, kad je došlo do promena, pošto pretpostavlja da mu je to sad hendikep, onda su našli da Ivan Golac bude isturen kao bivši fudbaler. Zato ne verujem da ta priča ima budućnost. To je jedini razlog. Nemam ništa protiv bilo koga. Apsolutno ništa. I srećan bih bio, da vam pravo kažem, da se pojavi neko kako bih mu velikodušno ustupio ovo mesto. Samo, ne mogu da budem odgovoran da tako lako, kome god padne na pamet, neko dođe ovde i posle dva meseca da ja na neki način indirektno budem odgovoran što sam tim ljudima prepustio tu poziciju“, napomenuo je prvi čovek Parnog valjka.

Inače, Sreten Nikolić je ranije nekoliko puta pokazivao nameru da preuzme rukovođenje Partizanom, ali su mu navijači spočitavali, između ostalog, odlaske na stadion večitog rivala.

Kompletan intervju sa Rasimom Ljajićem o aktuelnoj situaciji u Partizanu imaćete priliku da čitate tokom petka na portalu Mozzart Sport.