IMT – MAČVA (tip 1, kvota 1,50) – početak 17.00 MOZZART RELAX

Novobeogradski Traktoristi se bore za izlazak u Evropu. Prošle nedelje je pao Partizan u Loznici (2:1), pa je IMT favorit i protiv Šapčana. Mačva dobro prolazi u duelu sa IMT-om, samo jednom je izgubila na pet poslednjih utakmica. Opširniju najavu pročitajte OVDE.

VERDER – MENHENGLADBAH (tip 1, kvota 1,67) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Tim iz Bremena je odličan ove sezone, više se ne bori za opstanak. Verder igra na krilima iskusnog napadača Niklasa Filkruga, koji je sa 10 pogodaka prvi strelac Bundeslige. Menhengladbah je i dalje „fenjeraš“, pa slavni klub čeka grčevita borba da ostane u nemačkoj eliti. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

GRONINGEN – VILEM DRUGI (tip 1, kvota 1,30) – početak 20.00

Loša forma Groningena u Erediviziji, samo bod na poslednjih pet utakmica. Vilem Drugi je na poslednjem mestu, pa je tim iz Tilburga na korak da se posle samo jedne sezone opet vrati u drugoligašku konkurenciju. Domaćin želi iskorak posle užasnog niza od tri poraza pred svojim navijačima.

VENECIJA – BOLONJA (tip 2, kvota 2,45) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Krilati lavovi su i dalje zakucani za dno Serije A. Tim Filipa Stankovića ima dve pobede i čak 10 poraza. Bolonja je u sjajnoj formi, ima 13 bodova u poslednjih pet mečeva. Prošle nedelje je prekinula niz od četiri pobede vezanim remijem sa raspoloženim Udinezeom na stadionu Renato Dalara (1:1).

BOHUM – DARMŠTAT (tip 1, kvota 1,65) – početak 18.30

Bohum je tek na 11. mestu u Cvajti, pa će teško da se vrati u najbolje društvo nemačkog fudbala. Darmštat je takođe bio bundesligaš, ali sada je na mestu koje vodi u plej-aut za ostanak u drugom rangu. Bohum je veoma loš pred svojim navijačima, samo jedna pobeda na šest utakmica.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com