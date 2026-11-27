Ataman otkrio: Roma i Napoli u Evroligi
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 12:38
Da li bi nekog začudilo da se lukavi Turčin samo dodvorava italijanskim timovima, jer trenutno nema klub? Naravno da ne
Ne zanima mnogo Tursku ovaj prozor, a verovatno ni sledeći. To je sasvim pošteno, jer je tim Ergina Atamana odradio posao i već je obezbedio plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Zato poraz od Italije u četvrtak i ne treba nikog da čudi, iako se sada situacija u grupi J malo zakomplikovala.
No, to je neka druga tema. Zanimljivo je da je posle utakmice Turske i Italije, selektor Ataman na konferenciji za medije govorio na tri jezika: engleskom, turskom i italijanskom. Podsećanja radi, on je bio trener Montepaski Sijene od 2001. do 2003. godine. Osvojio je Saporta kup 2002, a 2003. je predvodio Montepaski na prvi Fajnal for Evrolige.
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Kasnije ga je trenerski put opet naveo u Italiju jer je tokom sezone 2006/07. vodio Fortitudo iz Bolonje. Konkretno u Rimu, gde je odigran meč u četvrtak između Italije i Turske, Atamana nije predvodio neki tim 19 godina.
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Zato je posle konferencije imao samo reči hvale.
"Očigledno je bila odlična odluka da se utakmica igra u Rimu. Video sam entuzijazam publike, takođe sam video da je po prvi put predsednik Italije Serđio Matarela došao na utakmicu".
Trostruki osvajač Evrolige dotakao se i elitnog takmičenja, odnosno njegovog proširenja. Pričao je kao da je već odlučeno da će sledeće godine Roma i Napoli biti u Evroligi.
"Mislim da je ova naša utakmica dobar znak za italijansku košarku, posebno ako uzmemo u obzir da će dva tima iz ove zemlje, Roma i Napoli, igrati u Evroligi sledeće sezone.".
Maksima Roma i Napoli jesu povezani sa Evroligom, međutim još nije zvanično potvrđeno da će oni dobiti, ili bolje rečeno, platiti za status franšize. Deoničari Evrolige bi trebalo da se okupe u decembru i glasaju, pa tako zvanično potvrde Atamanove reči.
Podsećanja radi, Ataman je bez kluba otkako je napustio Panatinaikos minulog leta. Znajući njega, možda je ovo dodvoravanje samo reklama da ga ti timovi angažuju i sa njim probaju da pokore Evroligu. Da se ne lažemo, nikog ne bi iznenadilo da lukavi Turčin upravo tako nešto pokušava...