Ne zanima mnogo Tursku ovaj prozor, a verovatno ni sledeći. To je sasvim pošteno, jer je tim Ergina Atamana odradio posao i već je obezbedio plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Zato poraz od Italije u četvrtak i ne treba nikog da čudi, iako se sada situacija u grupi J malo zakomplikovala.

No, to je neka druga tema. Zanimljivo je da je posle utakmice Turske i Italije, selektor Ataman na konferenciji za medije govorio na tri jezika: engleskom, turskom i italijanskom. Podsećanja radi, on je bio trener Montepaski Sijene od 2001. do 2003. godine. Osvojio je Saporta kup 2002, a 2003. je predvodio Montepaski na prvi Fajnal for Evrolige.