Sva tri dosadašnja trenerska okršaja sa klubom sa kojim je 2015. godine osvojio šampionsku titulu i bio jedan od voljenijih igrača (ne samo zbog onog gola u 147. večitom derbiju), popularni Drina je izgubio. Ovaj poslednji, 28. oktobra na Čairu, rezultatom 2:3, na povratničkom debiju Aleksandra Stanojevića .

Zaista zanimljiva koincidencija. U prvom trenerskom boravku u Radničkom, pre tačno dve godine, Nikola Drinčić je imao dve utakmice protiv Partizana u razmaku od 17 dana. Sada, u ovom drugom mandatu u Nišu, tim sa Čaira će se sa crno-belima sastati drugi put u tačno mesec dana.

Od tada, čini se da je veći pomak u igri napravio niški tim, iako mu to nije donelo neki rezultatski benefit. Partija protiv Železničara pre dva dana sigurno je najbolja Radničkog u poslednja dva meseca, ali je presudila klasa rivala (i kolektivna i individualna), uz opor utisak zbog poništenog penala za domaćina na 0:1 (kontakt jeste bio dosta blag, ali je postojao, a kad je arbitar već dosudio jedanaesterac, za intenzitet VAR ne sme da se oglašava). S druge strane, crno-beli su vezali dva poraza i pod ogromnim pritiskom dočekuju subotnju utakmicu u Humskoj (18.30, TV Arena premium 1, sudi Danilo Nikolić). Radnički je poslednjih sezona tradicionalno kamičak u cipeli crno-belima, ali Stanojević protiv Nišlija ima seriju od pet uzastopnih pobeda. Čak i u ovakom stanju, u sezoni u kojoj je već pet utakmica na svom terenu izgubio, Partizan je svakako favorit, ali o tome koliko je srozao svoj ugled možda najbolje govori činjenica koju niko u Radničkom neće naglas izgovoriti iz poštovanja, da su pred početak ovog mini ciklusa mnogi u klubu više verovali u mogućnost osvajanja bo(ov)a u Humskoj, nego u Nišu protiv Železničara. “Da, kao i uvek, krenemo od medicinskog dela. Abas je završio polusezonu, baš kao i Mustafa. Ivanović je neizvestan do kraja polusezone, Kovačević još oseća posledice povrede. Što se nas samih tiče, u četvrtak je jedan deo igrača odradio trening, drugi je imao oporavak, imamo samo današnji dan za pravi trening pripreme za Partizan uz video analizu. Igrali smo nedavno protiv njih, znamo neke određene njihove principe, ali mislim da ni oni nisu imali mnogo vremena da nešto specijalno promene od tada”, počeo je Drinčić uvodno izlaganje na pres konferenciji na Čairu.