Drinčić pred Partizan: Ako ostanemo na šest, sedam bodova od prvog iznad crte, možemo da se spasemo
Vreme čitanja: 5min | pet. 27.11.26. | 12:56
“Ostali smo na 15-16 igrača, koji će, kako znaju i umeju, morati da izguraju polusezonu do kraja”, istakao trener niškog Radničkog uoči gostovanja u Humskoj
Zaista zanimljiva koincidencija. U prvom trenerskom boravku u Radničkom, pre tačno dve godine, Nikola Drinčić je imao dve utakmice protiv Partizana u razmaku od 17 dana. Sada, u ovom drugom mandatu u Nišu, tim sa Čaira će se sa crno-belima sastati drugi put u tačno mesec dana.
Sva tri dosadašnja trenerska okršaja sa klubom sa kojim je 2015. godine osvojio šampionsku titulu i bio jedan od voljenijih igrača (ne samo zbog onog gola u 147. večitom derbiju), popularni Drina je izgubio. Ovaj poslednji, 28. oktobra na Čairu, rezultatom 2:3, na povratničkom debiju Aleksandra Stanojevića.
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Od tada, čini se da je veći pomak u igri napravio niški tim, iako mu to nije donelo neki rezultatski benefit. Partija protiv Železničara pre dva dana sigurno je najbolja Radničkog u poslednja dva meseca, ali je presudila klasa rivala (i kolektivna i individualna), uz opor utisak zbog poništenog penala za domaćina na 0:1 (kontakt jeste bio dosta blag, ali je postojao, a kad je arbitar već dosudio jedanaesterac, za intenzitet VAR ne sme da se oglašava).
S druge strane, crno-beli su vezali dva poraza i pod ogromnim pritiskom dočekuju subotnju utakmicu u Humskoj (18.30, TV Arena premium 1, sudi Danilo Nikolić). Radnički je poslednjih sezona tradicionalno kamičak u cipeli crno-belima, ali Stanojević protiv Nišlija ima seriju od pet uzastopnih pobeda. Čak i u ovakom stanju, u sezoni u kojoj je već pet utakmica na svom terenu izgubio, Partizan je svakako favorit, ali o tome koliko je srozao svoj ugled možda najbolje govori činjenica koju niko u Radničkom neće naglas izgovoriti iz poštovanja, da su pred početak ovog mini ciklusa mnogi u klubu više verovali u mogućnost osvajanja bo(ov)a u Humskoj, nego u Nišu protiv Železničara.
“Da, kao i uvek, krenemo od medicinskog dela. Abas je završio polusezonu, baš kao i Mustafa. Ivanović je neizvestan do kraja polusezone, Kovačević još oseća posledice povrede. Što se nas samih tiče, u četvrtak je jedan deo igrača odradio trening, drugi je imao oporavak, imamo samo današnji dan za pravi trening pripreme za Partizan uz video analizu. Igrali smo nedavno protiv njih, znamo neke određene njihove principe, ali mislim da ni oni nisu imali mnogo vremena da nešto specijalno promene od tada”, počeo je Drinčić uvodno izlaganje na pres konferenciji na Čairu.
Priča koja se ponavlja pred svaku utakmicu. Raspored kao da je u pitanju premijerligaš koji igra Evropu (šest utakmica u 20 dana na zatvaranju polusezone), a igrački fond sve tanji...
“Ono što Što ja mogu slobodno da kažem jeste da mi imamo određeni broj igrača koji se, od kada sam ja došao, konstantno troše. Čak i u Kupu, gde smo planirali da to bude nešto drugačije, oni su se baš potrošili. Situacija je takva kakva jeste, i to ne može da se promeni. Imamo još dva kola plus jednu kup utakmicu koju smo imali smo žarku želju da odložimo za posle poslednjeg kola, ali Zemun nije pristao na to. Tako da će ovih 15-16 igrača kako zanju i umeju morati to da izguraju. Sklapaćemo nekako formaciju, generalno smo u problem sa krilnim igračima, ali da ne kukamo, da sačekamo da se ovo završi, pa ćemo onda da sednemo svi zajedno. Sportski direktor već radi svoj posao. Kao što sam već rekao, naš plan je da ostanemo od tog prvog mesta iznad crte, ako je moguće, udaljeni šest do sedam bodova. Imamo posle toga pet nedelja priprema, uz neku dopunu igračkog kadra, mislim da možemo da se spasemo i da ostanemo u ligi.”
Još jedan osvrt na utakmicu protiv Železničara, nakon dve prospavane noći...
“Slažem se sa vašom konstatacijom da je to bila naša najbolja utakmica. Mogu da kažem da smo bili konkretni i brzi iz naših nekih šablona i akcija. Međutim, kao i protiv Zemuna, ne rešavamo te naše situacije. U 10 minuta smo imali stopostotne šanse, Milosavljević i Jovanović, gde moramo da damo golove. Drugo poluvreme sjajno otvaramo, opet stopostotna šansa koju ne rešavamo. To su neke boljke za koje mi dobro znamo šta nam treba da ih rešimo i radićemo na tome. Ali, sada nije vreme da da sumiramo utiske, već da izvučemo ono što može da se da se izvuče. Svi smo generalno i napeti i nervozni. Nadam se da ćemo izgurati.”
Jedan deo konferencije bio je posvećen kapitenu Radomiru Milosavljeviću. Fudbaleru za primer kada je upitanju posvećenost klubu i pristup obavezama, ali čoveku koji igra svoju najslabiju polusezonu otkako je u Nišu. A, onda je protiv Železničara pomeren liniju napred, na poziciju iza špica, i odatle je davao ton agresivnosti čitavog tima.
“To je to što meni kao treneru treba! Ako želimo da igramo taj pritisak na loptu, na igrača, da igramo presing. On je tu fantastičan na toj poziciji. Mi smo sa njim dobili i završnicu. Punili smo šesnaesterac konstantno. Rale ima i sjajan skok i tu smo pokušavali da sa njim steknemo prednost. I on i ekipa su stizali u završnicu, sada, što ne možemo da damo te golove, to je malo kvalitet, malo sreća... Jer, mi smo i protiv Čukaričkog na 1:0 imali dve šanse. Ali, da ne kukamo.”
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Partizan u ovu utakmicu ulazi posle dva vezana poraza
“Ma, Partizan kao Partizan, veliki klub. Oni imaju sjajnije igrače, sjajnu ekipu i kod njih je verovatno neka situacija kao i kod nas i oni će to verovatno rešavati u zimskom prelaznom roku. Koliko sam video, oni najavljuju iz ove dve utakmice obe pobede, plus Kup, koji je njima posebno važan. Ali, i mi imamo neke naše planove, pa ćemo probati, što se kaže, da pomrsimo konce, ako postoji ikakva mogućnost”, zaključio je Nikola Drinčić.
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