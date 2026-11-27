Izuzetno uspešnu godinu imala je Anđela Dugalić . Univerzitetsku karijeru završila je osvajanjem titule NCAA šampiona sa UCLA, a tokom poslednje sezone prosečno je beležila devet poena, 5,6 skokova i 2,2 asistencije, uz priznanje za najbolju šestu igračicu konferencije Big Ten. Vašington Mistiks izabrao ju je kao devetog pika na aprilskom WNBA draftu, a po završetku debitantske profesionalne sezone stigla je u Crvenu zvezdu. Koliko je važna za reprezentaciju Srbije pokazala je tokom novembarskog kvalifikacionog prozora, kada je u pobedama nad Grčkom, Holandijom i Slovačkom prosečno beležila 16,7 poena.

Priznanje brani Jovana Nogić , koja je posle još jedne osvojene duple krune sa ruskim Jekaterinburgom odlučila da se okuša u najjačoj ženskoj košarkaškoj ligi sveta. Potpisala je za Feniks Merkjuri i već u četvrtoj utakmici WNBA karijere protiv Čikaga postigla 27 poena, što je rekord takmičenja kada su u pitanju ruki košarkašice koje nisu birane na draftu. Posle epizode u Sjedinjenim Američkim Državama vratila se u Jekaterinburg, a kao kapiten reprezentacije Srbije nastavila je da predvodi nacionalni tim u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Posebno se istakla u novembarskoj pobedi nad Holandijom, kada je postigla 28 poena uz šest pogođenih trojki.

Na korak od osvajanja tri trofeja sa grčkim Atinaikosom bila je Ivana Raca. Srpska reprezentativka osvojila je prvenstvo i Kup Grčke, dok je u finalu Evrokupa njen tim poražen od turskog Mersina sa svega tri poena razlike u ukupnom rezultatu dve utakmice. Ostala je u Atini i po završetku sezone, a sa Atinaikosom sada nastupa u Evroligi. Bila je jedna od najvažnijih igračica Srbije u prvom krugu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, posebno u martovskoj pobedi nad Islandom, u kojoj je zabeležila 18 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Jedna od najvećih nada srpske košarke, Jovana Popović, iza sebe ima izuzetnu 2026. godinu. U dresu Mege osvojila je titulu juniorskog prvaka Srbije, uz priznanja za MVP-ja i najboljeg strelca završnog turnira, dok je i u seniorskoj konkurenciji briljirala, između ostalog sa 39 poena u pobedi nad Vojvodinom 021. Nastavila je da gradi reprezentativnu karijeru nastupajući za seniorsku selekciju Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a veliki iskorak napravila je odlaskom na prestižni američki Univerzitet Konektikat (UConn). Već na zvaničnom debiju protiv Kornela postigla je 19 poena, potom je ubacila i 20 protiv Seton Hola, a dva puta je proglašavana za najbolju brucoškinju nedelje u konferenciji Big East. Sa prosekom od 14,8 poena trenutno je drugi strelac Jukona.

Još jednu duplu krunu sa Crvenom zvezdom osvojila je Ivana Katanić, koja je sa crveno-belima sezonu u domaćim takmičenjima završila bez poraza. Koliko je bila važna u pohodu na 36. šampionsku titulu u istoriji kluba pokazuje i učinak u odlučujućoj utakmici finalne serije protiv niškog Studenta, kada je zabeležila 18 poena, 12 asistencija i pet skokova. Ostala je verna crveno-belima i u novoj sezoni, u kojoj je Zvezda kroz kvalifikacije uspela da izbori plasman u Evroligu. Svojim iskustvom doprinosi i igrama reprezentacije Srbije, za koju je nastupala u oba ovogodišnja kvalifikaciona prozora.

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Među najzaslužnijima za dominaciju Crvene zvezde u domaćoj košarci bila je i Teodora Turudić. U finalu Kupa Milan Ciga Vasojević protiv Novosadske ŽKA postigla je 15 poena, a posebno inspirisana bila je u utakmici u kojoj su crveno-bele obezbedile titulu prvaka Srbije, sa 20 poena, osam skokova, sedam ukradenih lopti i četiri asistencije. U septembru je produžila saradnju sa Crvenom zvezdom, sa kojom sada nastupa u Evroligi, a redovno je na raspolaganju i selektoru Srbije Milošu Pavloviću.

Drugu uzastopnu titulu prvaka Nemačke sa Kelternom osvojila je Nevena Rosić, koja je posebno dobre partije pružala na međunarodnoj sceni. Na osam utakmica u Evrokupu prosečno je beležila 13,4 poena, uz po 1,9 skokova i asistencija, dok je u nemačkom prvenstvu imala 8,2 poena po meču. Posle dve sezone provedene u Nemačkoj odlučila je da karijeru nastavi u Španiji, gde je potpisala za Leganes. Nastupala je za reprezentaciju Srbije u martovskim utakmicama kvalifikacija za Evrobasket, dok je novembarsko okupljanje propustila zbog povrede.

Možda i najbolju godinu u dosadašnjoj karijeri imala je Maša Janković. U dresu španske Gernike bila je jedan od nosilaca igre, sa prosekom od 13,8 poena i 4,7 skokova na 28 utakmica nacionalnog prvenstva, dok je u Evrokupu na deset mečeva beležila 13,1 poen i 5,3 skoka. Letos je prešla u mađarski Šopron, sa kojim je nastavila da pruža odlične partije u Evrokupu. Posebno upečatljiva bila su njena izdanja u reprezentaciji Srbije. U novembarskim pobedama nad Grčkom, Holandijom i Slovačkom postigla je redom 28, 15 i 24 poena, čime je bila najefikasnija srpska košarkašica u tom kvalifikacionom prozoru.

Još jedna talentovana srpska košarkašica koja je ove godine evropsku košarku zamenila američkom univerzitetskom jeste Jovana Jevtović. Prvi deo godine provela je u mađarskom Šopronu, sa kojim je osvojila nacionalni kup, a tokom sezone prosečno je beležila 6,1 poen i 4,7 skokova. U martu je debitovala za seniorsku reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, da bi potom karijeru nastavila na Univerzitetu Kalifornija u Berkliju. Da joj prilagođavanje na američku košarku ide u dobrom smeru pokazala je već u novembru, kada je protiv Univerziteta San Francisko postigla 18 poena uz gotovo savršen šut iz igre (8/9).

Titulu prvaka Poljske osvojila je Dragana Stanković sa ekipom Lublina, koja je u finalnoj seriji bila bolja od Poznanja. Iskusna srpska reprezentativka u odlučujućoj utakmici za titulu postigla je 11 poena, dok je u Evrokupu sezonu završila sa prosekom od 7,8 poena, 7,5 skokova i 3,3 asistencije. Letos se vratila u tursku košarku i potpisala za Istanbul Genčlik Spor, gde je na prvih pet utakmica prvenstva prosečno beležila 12,8 poena, sedam skokova i 2,6 asistencija. Posebno se istakla protiv Galatasaraja sa 23 poena i sedam skokova. Bila je deo reprezentacije Srbije u martovskom kvalifikacionom prozoru, dok je zbog povrede izostala sa novembarskog okupljanja.