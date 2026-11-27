Šta je tajna uspeha Roseniora u Gradu svetlosti?
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 12:04
“Ograničio sam fudbalere da igraju sa jednim ili dva dodira“, pojasnio je engleski stručnjak koji nije uspeo u Čelsiju, ali ove sezone u drugom mandatu u Ligi 1 blista sa Parizom
Pariz je prošle sezone konačno dobio gradski derbi, a naredne godine bi dva tima iz Grada svetlosti mogla da igraju i Ligu šampiona. Moćni Pari Sen Žermen je siguran, 99 posto novi-stari šampion Francuske, dok prošlosezonski novajlija igra fantastično u prvoj trećini Lige 1.
Posle tri vezane pobede, Pariz je prvi pratilac moćne čete Luisa Enrikea. Na klupi Pariza sedi mladi engleski stručnjak Lijan Rosenior. Njemu je ovo drugi mandat u Ligi 1. Odlično je vodio dve godine Strazbur, a prošle jeseni posle otkaza za Enca Maresku, seo je na užarenu klupu Čelsija.
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Nije se Englez snašao na Ostrvu, proveo je na Stamford Bridžu samo 108 dana. Od ovog leta se vratio u zemlju koja mu izgleda savršeno prija i Pariz je hit Lige 1.
„Kada sam stigao ovde, ograničio sam fudbalere na igru sa jednim ili dva dodira“, objasnio je Englez tajnu uspeha i dodao:
“Ovo je prvi put da su igrali sa posedom lopte. Sada vide prednosti. Volim da vidim da se igra na određeni način. Igranje u uskim prostorima, bez ega, brzo deljenje lopte. Fudbaleri uče iz nedelje u nedelju”.
20.45: (3,10) Brest (3,50) Pariz (2,20) MOZZART RELAX
Ambicije su sigurno porasle osim pukog opstanka kao prošle sezone. Želi se bar izlazak u Evropu, ali koliko je neizvesna Liga 1, izuzev Pari Sen Žermena, ni Liga šampiona nije daleko.
“Cilj za mene, za tim i za klub je da izgradim nešto na duži rok. Moj cilj je da osiguram budući uspeh, da izgradim tim na duži rok“, rekao je Rosenior za sajt Lige 1.
Boje Parižana brani i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Žan Filip Kraso. Doduše, napadač iz Obale Slonovače je ove sezone u drugom planu, odigrao je samo 18 minuta u dresu Pariza. Tri vezane pobede ima drugoplasirani tim Lige 1 pre gostovanja tako odličnom Brestu u Bretanji (20.45). I domaćin je vezao tri pobede, pa će ovo biti okršaj timova u sjajnoj formi, u prvom meču 12. kola.
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Prošle sezone je blesnuo alžirsko desno krilo Ilan Kebal, a ove sezone je eksplodirao reprezentativac Malija Lasin Sinajoko, strelac devet golova i najbolji asistent tima sa pet dodavanja za pogotke. Sinajoko je trenutno prvi strelac Lige 1.
Dirigent na sredini terena je Pablo Pažis, koji je izborio minute i kod novog selektora Francuske Zinedina Zidana. Igrao je pet minuta protiv Turske u poslednjem meču grupne faze Lige nacija. Iza Pariza stoji bogata porodica Arno koja drži mnogo poznatih luksuzne svetske modne brendova kao što su Berluti, Loro Pijana i Kristijan Dior.
FRANCUSKA 1 – 12. KOLO
Petak
20.45: (3,10) Brest (3,50) Pariz (2,20) MOZZART RELAX
Subota
17.15: (4,30) Anže (3,90) Lans (1,75) MOZZART RELAX
20.45: (1,65) Nica (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX
20.45: (3,00) Avr (3,70) Strazbur (2,20) MOZZART RELAX
20.45: (3,50) Le Man (3,50) Lil (2,05) MOZZART RELAX
20.45: (1,22) PSŽ (6,50) Lorijan (11,0) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (3,45) Okser (3,90) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX
17.15: (2,55) Tuluz (3,60) Ren (2,60) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Lion (3,40) Monako (2,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama