Nije se Englez snašao na Ostrvu, proveo je na Stamford Bridžu samo 108 dana. Od ovog leta se vratio u zemlju koja mu izgleda savršeno prija i Pariz je hit Lige 1.

„Kada sam stigao ovde, ograničio sam fudbalere na igru sa jednim ili dva dodira“, objasnio je Englez tajnu uspeha i dodao:

“Ovo je prvi put da su igrali sa posedom lopte. Sada vide prednosti. Volim da vidim da se igra na određeni način. Igranje u uskim prostorima, bez ega, brzo deljenje lopte. Fudbaleri uče iz nedelje u nedelju”.

20.45: (3,10) Brest (3,50) Pariz (2,20) MOZZART RELAX

Ambicije su sigurno porasle osim pukog opstanka kao prošle sezone. Želi se bar izlazak u Evropu, ali koliko je neizvesna Liga 1, izuzev Pari Sen Žermena, ni Liga šampiona nije daleko.

“Cilj za mene, za tim i za klub je da izgradim nešto na duži rok. Moj cilj je da osiguram budući uspeh, da izgradim tim na duži rok“, rekao je Rosenior za sajt Lige 1.

Boje Parižana brani i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Žan Filip Kraso. Doduše, napadač iz Obale Slonovače je ove sezone u drugom planu, odigrao je samo 18 minuta u dresu Pariza. Tri vezane pobede ima drugoplasirani tim Lige 1 pre gostovanja tako odličnom Brestu u Bretanji (20.45). I domaćin je vezao tri pobede, pa će ovo biti okršaj timova u sjajnoj formi, u prvom meču 12. kola.

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Prošle sezone je blesnuo alžirsko desno krilo Ilan Kebal, a ove sezone je eksplodirao reprezentativac Malija Lasin Sinajoko, strelac devet golova i najbolji asistent tima sa pet dodavanja za pogotke. Sinajoko je trenutno prvi strelac Lige 1.

Dirigent na sredini terena je Pablo Pažis, koji je izborio minute i kod novog selektora Francuske Zinedina Zidana. Igrao je pet minuta protiv Turske u poslednjem meču grupne faze Lige nacija. Iza Pariza stoji bogata porodica Arno koja drži mnogo poznatih luksuzne svetske modne brendova kao što su Berluti, Loro Pijana i Kristijan Dior.

FRANCUSKA 1 – 12. KOLO

Petak

20.45: (3,10) Brest (3,50) Pariz (2,20) MOZZART RELAX

Subota

17.15: (4,30) Anže (3,90) Lans (1,75) MOZZART RELAX

20.45: (1,65) Nica (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX

20.45: (3,00) Avr (3,70) Strazbur (2,20) MOZZART RELAX

20.45: (3,50) Le Man (3,50) Lil (2,05) MOZZART RELAX

20.45: (1,22) PSŽ (6,50) Lorijan (11,0) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,45) Okser (3,90) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX

17.15: (2,55) Tuluz (3,60) Ren (2,60) MOZZART RELAX

20.45: (2,40) Lion (3,40) Monako (2,90) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama