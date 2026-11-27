Umesto toga, Filkrug se vratio u matični Verder, započeo treći mandat u zeleno-belom dresu i to bi ovaj mogao da mu bude najuspešniji. Na prvih 10 utakmica postigao je 10 golova zaključno sa vrlo atraktivnim pogotkom protiv velikog rivala Hamburgera (4:0) u prošlom kolu, pa je sada najbolji strelac Bundeslige.

Računajući i Kup Nemačke, Filkrug je postigao 13 pogodaka, a na samo dve utakmice se nije upisao u strelce. Jedine dve u prvenstvu koje je Verder izgubio, od Frajburga (1:4) i Štutgarta (0:1).

20.30: (1,68) Verder (4,20) Borusija Menhengladbah (4,50) – MOZZART RELAX

I nije tajna da već sada u Bremenu ozbiljno razmišljaju kako da ubede Engleze da im prodaju Filkruga na kraju sezone. Teško će im biti, jer Verder jednostavno nema novac da plati obeštećenje koje engleski timovi obično zahtevaju. U idealnom scenariju Verder bi od napadača koji već sad ima 136 nastupa (i 62 gola) u zeleno-belom dresu voleo da napravi novog Klaudija Pizara. Legendarni Peruanac je do 42. godine igrao u Bremenu, a sa njim je 2009. osvojio i Kup Nemačke.

Međutim, ne treba zapostaviti Tijunea. Ovaj 52-godišnji strateg je došao proletos na klupu kao vatrogasac, sa misijom da sačuva Verder od selidbe u Cvajtu. Uspeo je, nekako, zato je ostao i za novu sezonu.