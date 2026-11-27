Dva čoveka su doprinela da Verder ne bude više davljenik, već kandidat za Evropu
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 12:32
Izabranici Danijela Tijunea imaju lepu priliku da dodatno napreduju na tabeli Bundeslige, pošto im ovog petka od 20.30 časova u Bremen stiže fenjeraš Borusija Menhengladbah, na otvaranje 11. kola
Odlično igra Verder ove sezone. Od tima koji je proletos jedva izborio opstanak u Bundesligi postala je ekipa koja se bori za plasman na međunarodnu scenu, na kojoj nije bio 15 godina. Posle 10 kola je šesti na tabeli,a ima dobru priliku da to dodatno poboljša pošto ovog petka od 20.30 časova u Bremen stiže najslabiji tim lige Borusija iz Menhengladbaha. Za euforiju koja trenutno vlada na Vezeru zaslužni su pre svih dvojica ljudi, trener Danijel Tijune i napadač Niklas Filkrug.
Primetniji je naravno učinak ovog drugog. Reprezentativac Nemačke se letos pomalo neočekivano vratio u Bremen, na jednogodišnju pozajmicu iz Vest Hema. Nije uspeo 33-godišnji centarfor da se nametne u premijerligašu, prošle sezone je igrao slabo na pozajmici u Milanu, a kako je Vest Hem ispao u Čempionšip nije mu se vraćalo u London.
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Umesto toga, Filkrug se vratio u matični Verder, započeo treći mandat u zeleno-belom dresu i to bi ovaj mogao da mu bude najuspešniji. Na prvih 10 utakmica postigao je 10 golova zaključno sa vrlo atraktivnim pogotkom protiv velikog rivala Hamburgera (4:0) u prošlom kolu, pa je sada najbolji strelac Bundeslige.
Računajući i Kup Nemačke, Filkrug je postigao 13 pogodaka, a na samo dve utakmice se nije upisao u strelce. Jedine dve u prvenstvu koje je Verder izgubio, od Frajburga (1:4) i Štutgarta (0:1).
20.30: (1,68) Verder (4,20) Borusija Menhengladbah (4,50) – MOZZART RELAX
I nije tajna da već sada u Bremenu ozbiljno razmišljaju kako da ubede Engleze da im prodaju Filkruga na kraju sezone. Teško će im biti, jer Verder jednostavno nema novac da plati obeštećenje koje engleski timovi obično zahtevaju. U idealnom scenariju Verder bi od napadača koji već sad ima 136 nastupa (i 62 gola) u zeleno-belom dresu voleo da napravi novog Klaudija Pizara. Legendarni Peruanac je do 42. godine igrao u Bremenu, a sa njim je 2009. osvojio i Kup Nemačke.
Međutim, ne treba zapostaviti Tijunea. Ovaj 52-godišnji strateg je došao proletos na klupu kao vatrogasac, sa misijom da sačuva Verder od selidbe u Cvajtu. Uspeo je, nekako, zato je ostao i za novu sezonu.
Prihvatio se najozbiljnijeg posla do sada. Nekadašnji trener Osnabrika, Hamburgera i Fortune iz Diseldorfa je doduše bio svestan svog slabog renomea, pa letos nije traži od uprave da mu dovodi igrače koji bi se uklopili u njegov sistem, već je stil igre prilagođavao novajlijama. Verder je igrao potpuno drugačije do dolaska Filkruga, a sada kada zapravo ima napadača oko kojeg može da gradi igru rezultati se odmah vide.
Tijuneov tim je i prošle i ove sezone primao približno isti broj golova, u proseku oko 1,5 po meču. Međutim, broj datih golova se gotovo duplirao i to je ta krucijalna razlika. Prošle sezone je davao 1,07 po utakmici, sada je na 2,10.
U proseku Verder ove sezone ima tri šuta više, ali mnogo češće donosi loptu u poslednju zonu terena, pa su samim tim i udarci iz boljih pozicija. Kada govorimo o tim statističkim procentima, prošle sezone su zeleno-beli od 12,29 šuteva samo 4,14 uputili iz takozvane opasne zone. Sada je 7,20 udaraca iz te zone.
Da ponovimo još jednom, ovog petka Verder ima lepu priliku da sve to dodatno unapredi. Jer, u goste mu dolazi fenjeraš Borusija, koja je primila najviše golova od svih bundesligaša – 26 iz 10 mečeva. Osvojio je Menhengladbah samo četiri poena i daleko je od bezbede zone.
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BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
20.30: (1,68) Verder (4,20) Borusija Menhengladbah (4,50) – MOZZART RELAX
Subota
15.30: (1,97) Keln (3,90) Elverzberg (3,40) – MOZZART RELAX
15.30: (8,50) Hamburger (6,25) Bajern (1,28) – MOZZART RELAX
15.30: (1,55) Majnc (4,60) Union Berlin (5,20) – MOZZART RELAX
15.30: (2,55) Paderborn (3,50) Šalke (2,65) – MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Štutgart (4,20) Ajntraht Frankfurt (3,40) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,65) Frajburg (3,70) RB Lajpcig (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Hofenhajm (4,40) Augzburg (4,10) – MOZZART RELAX
19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama