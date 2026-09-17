Instagram ekskluziva: Sukačev i Nikolić u reprezentaciji Srbije
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 11:08
Otac požurio sa objavom, ali niko mu neće zameriti
U Fudbalskom savezu Srbije možda mu neko i zameri. Jer ovo se baš i ne radi, ne ovako javno. Ali mi novinari ocu Igoru Sukačevu možemo samo da zahvalimo što nam je otkrio jednu ekskluzivnu informaciju. A to je da je njegov sin Petar Sukačev – apsolutno zasluženo ako smemo da dodamo – dobio poziv Veljka Paunovića da se priključi reprezentaciji Srbiji za naredne mečeve u Ligi nacija. I on i njegov saigrač iz Vojvodine Lazar Nikolić.
Šalu na stranu, ponosni tata jeste malo požurio s ovom objavom (ubrzo je obrisao, ali već je bilo kasno), jer Paunović bi spisak trebalo da objavi sutra, ali ime Sukačeva na istom svakako nije neko posebno iznenađenje, pošto je on ove jeseni jedan od igrača koji se najviše istakao u Mozzart Bet Superligi Srbije.
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Uostalom, u dosadašnjih devet kola 21-godišnji fudbaler četiri je puta bio u idealnih 11 u izboru Mozzart Sporta, a baš ove nedelje je u podkastu “2x45“ trener Lala Marko Savić rekao da Sukačeva u budućnosti vidi kao startnog levog beka reprezentacije Srbije.
I ako ćemo pošteno, tu je konkurencija nekako naslabija, jer Paunović od klasičnih bekova ima samo Aleksu Terzića, pa su pred Mundijal prve pozive dobili i Stefan Bukinac – još jedan proizvod Vošine škole fudbala – i Adem Avdić, sada zbog povrede na dužoj pauzi.
Aleksa Terzić je pride ovog leta prešao iz Salcburga u Frozinone i za sada odigrao svega 30 minuta u Seriji A, uz još 62 u Kup meču sa Sasuolom kada je postigao i gol. Bukinac je standardan u Jang Bojsu, a Sukačev nezamenljiv u Vojvodini za koju je ove sezone već dao tri gola.
Što se tiče Nikolića, on je ove sezone standardan na desnom beku novosadske Stare dame, iako kao i Sukačev može da igra i krilo. Ali je i ovde verovatnije da ga Paunović vidi na beku, jer Ognjen Mimović svakako nema minute u Fenerbahčeu, dok ih Kosta Nedeljković još traži posle transfera u Rendžers. Zato su uz desnu aut liniju igrali i Strahinja Eraković, sada u Samsonu, i Partizanov Vukašin Đorđević, ali su oni ipak po prirodi – centralni bekovi.
A, Srbiju svakako čeka čak četiri utakmice i to vrlo izazovne. Prva 24. septembra protiv Grčke, pa onda 27. protiv Holandije. Zatim se 1. oktobra putuje na megdan Nemačkoj, da bi 4. istog meseca putovali na noge Holandiji, u Ajndhovenu.