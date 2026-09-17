Instagram ekskluziva: Sukačev i Nikolić u reprezentaciji Srbije

Uostalom, u dosadašnjih devet kola 21-godišnji fudbaler četiri je puta bio u idealnih 11 u izboru Mozzart Sporta, a baš ove nedelje je u podkastu “2x45“ trener Lala Marko Savić rekao da Sukačeva u budućnosti vidi kao startnog levog beka reprezentacije Srbije.

I ako ćemo pošteno, tu je konkurencija nekako naslabija, jer Paunović od klasičnih bekova ima samo Aleksu Terzića, pa su pred Mundijal prve pozive dobili i Stefan Bukinac – još jedan proizvod Vošine škole fudbala – i Adem Avdić, sada zbog povrede na dužoj pauzi.

Aleksa Terzić je pride ovog leta prešao iz Salcburga u Frozinone i za sada odigrao svega 30 minuta u Seriji A, uz još 62 u Kup meču sa Sasuolom kada je postigao i gol. Bukinac je standardan u Jang Bojsu, a Sukačev nezamenljiv u Vojvodini za koju je ove sezone već dao tri gola.

Što se tiče Nikolića, on je ove sezone standardan na desnom beku novosadske Stare dame, iako kao i Sukačev može da igra i krilo. Ali je i ovde verovatnije da ga Paunović vidi na beku, jer Ognjen Mimović svakako nema minute u Fenerbahčeu, dok ih Kosta Nedeljković još traži posle transfera u Rendžers. Zato su uz desnu aut liniju igrali i Strahinja Eraković, sada u Samsonu, i Partizanov Vukašin Đorđević, ali su oni ipak po prirodi – centralni bekovi.

A, Srbiju svakako čeka čak četiri utakmice i to vrlo izazovne. Prva 24. septembra protiv Grčke, pa onda 27. protiv Holandije. Zatim se 1. oktobra putuje na megdan Nemačkoj, da bi 4. istog meseca putovali na noge Holandiji, u Ajndhovenu.