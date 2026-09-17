Ovo još nismo videli: Klopove ludorije i 44 imena u dve ekipe, Srbija protiv B tima Nemačke

Jedan tim, onaj jači, igraće tako prve utakmice – protiv Holandije i Grčke. Drugi tim, rekli bismo slabiji, spreman je za okršaje sa Srbijom i Grčkom.

Naravno, nikako ne bismo smeli da potcenimo ni taj drugi tim, jer tu su recimo Karim Adejemi, Aleksandar Pavlović, Florijan Virc i Nik Voltemade. Ali Veljko Paunović neće morati da brine zbog nekih od najvećih zvezda nemačkog fudbala, jer Kai Haverc, Jozua Kimih, Serž Gnabri, Džamal Musijala ili Džonatan Ta – da pomenemo samo neke – neće igrati protiiv Srbije.

Inače, na Klopovom spisku od čak 44 imena raspoređena u ova dva tima čak je 11 debitanata. Redom: Feliks Kajdel, Fin Jelč, Henes Behrens, Maks Rozenfelder, Filip Treu, Deri Šerhant, Janik Engelhart, Bambase Konte, Junes Ebnutalib, kao i Vitali Janelt i Mika Baur. Koliko je Klop rešio da eksperimentiše verovatno najbolje dokazuje primer Elversbergovog desnog beka Kajdela, koji uz svoje ime ima samo tri utakmice u Bundesligi, pošto je pre toga igrao u drugoj, pa još duže i u trećoj ligi Nemačke.

Na spisku inače nema nekih dobro poznatih imena, počevši od Štutgartovog kapitena Deniza Undava, preko Hofenhajmovog Olivera Baumana ili Leroja Sanea iz Galatasaraja. U tim se, posle odlaska u penziju Manuela Nojera, vratio Mark Andre ter Štegen, sada starter u Ajaksu. Mada ni njega nećemo gledati protiv Srbije.

Nemačka će, inače, protiv Holandije irgati 24. septembra, pa onda 27. protiv Grčke. Srbiju će zatim ugostiti 1. oktobra u Mihenu, da bi tri dana kasnije putovala na drugi megdan sa Grcima.

TIM NEMAČKE ZA SRBIJU I GRČKU

Golmani: Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern Minhen)

Odbrana: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpzig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilian Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Malik Tšao (Njukasl)

Sredina: Karim Adejemi (Barselona), Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern Minhen), Said El Mala (Keln), Brajan Gruda (Lajpcig), Vitali Janelt (Brentford), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksander Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul)

Napad: Jonatan Burkart (Ajntraht Frankfurt), Nik Voltemade (Juventus)

TIM NEMAČKE ZA HOLANDIJU I GRČKU

Golmani: Fin Damen (Augzburg), Aleksander Nibel (Bešiktaš), Mark Andre ter Štegen (Ajaks)

Odbrana: Henes Behrens (Augzburg), Jan Aurel Bisek (Inter), Natanijel Braun (Bajern Minhen), Maks Rozenfelder (Frajburg), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Jonatan Ta (Bajern Minhen), Filip Treu (Frajburg), Joša Vagnoman (Štutgart)

Sredina: Nadijem Amiri (Majnc), Bambase Konte (Hofenhajm), Janik Engelhart (Frajburg), Kris Firih (Štutgart), Serž Gnabri (Bajern Minhen), Lenart Karl (Bajern Minhen), Jozua Kimih (Bajern Minhen), Džamal Musijala (Bajern Minhen), Feliks Nmeča (Borusija Dortmund), Kevin Šade (Brentford), Anton Stah (Lids)

Napad: Junes Ebnutalib (Ajntraht Frankfurt), Kai Haverc (Arsenal)