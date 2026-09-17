Nema Trosara, ali tu je odmorni i raspucani Vlahović
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 11:01
Bešiktaš sa Srbinom u špicu na svom terenu čeka uzdrmani Marselj (21.00) na startu Lige Evrope
Najzanimljiviji meč današnjeg programa u Ligi Evrope je obračun Bešiktaša i Marselja u Istanbulu. Tim sa Velodroma, jedan od pet bivših šampiona Evrope u drugorangiranom UEFA takmičenju je u žestokoj krizi, vezao je tri poraza u Ligi 1. Turbulentno je na jugu Francuske, Brunu Ženesiju se već drma klupa, a to bi mogli da iskoriste Orlovi.
Dušan Vlahović je oran i odmoran. Propustio je prošli meč šampionata Turske svog protiv Erzuruma zbog suspenzije zbog incidenta sa Milanom Škrinjarom u derbiju sa Fenerom (kažnjen mečom neigranja). Ipak, Bešiktaš je lagano slavio sa 3:0. Srbin se vraća u startnu postavu, ali problem za italijanskog stručnjaka Vinčenca Italijana je povreda još jednog velikog pojačanja ovog leta, Belgijanca Leandra Trosara.
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Proteklog vikenda nekadašnji zlatni džoker Arsenala imao je problem sa tetivama i propustiće premijeru Lige Evrope. I dirigent tima Orkun Kokču ima prelom prsta na nozi, pa postoji mogućnost da ideologa igre na terenu ne vidimo u duelu sa francuskim timom.
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
Vlahović je na pet utakmica za novi tim postigao već četiri gola. Odlučio je derbi Istanbula sa Fenerbahčeom (2:1). Hvata ritam srpski reprezentativac koji bi trebalo da bude udarna igla i selektora Orlova Veljka Paunovića narednih nedelja u Ligi nacija.
Dok Bešiktaš može da bude zadovoljan startom sezone, haos je na Velodromu. Šuška se da su dani Bruna Ženesija odbrojani, navijači su besni, klkub je u finansijskim problemima. Za vikend u Ligi 1 stiže moćni Pariz Sen Žermen, koji je doduše sporo otvorio novu sezonu u Francuskoj.
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
Marselj je stigao u Istanbul bez važnih igrača, Žefrija Kondogbije i Nigerijca Točukvua Nadija. Sve nade gostiju usmerene su u napadača Amina Guirija.
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Svestan je Ženesio da se isključivo traži rezultati u velikom klubu. Novca nema, vreme mu ističe.
“Zamislite tim koji se kvalifikuje za evropska takmičenja bez ikakvih transfera. Mislim da klub treba finansijski postaviti na pravi put. Kada se ta situacija poboljša, onda možemo imati očekivanja u pogledu sportskih performansi. Delim slične stavove sa našim predsednikom. Samo mi treba malo vremena. Ne krijem se iza izgovora. Nastavljam da dajem sve od sebe”, rekao je prošle sezone trener Lila koga smo čak tri puta gledali u mečevima sa Crvenom zvezdom.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 54/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 -Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzalez 43, Jarmenčuk 84 - Šmit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - Az Alkmar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama