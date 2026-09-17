Nema Trosara, ali tu je odmorni i raspucani Vlahović

Najzanimljiviji meč današnjeg programa u Ligi Evrope je obračun Bešiktaša i Marselja u Istanbulu. Tim sa Velodroma, jedan od pet bivših šampiona Evrope u drugorangiranom UEFA takmičenju je u žestokoj krizi, vezao je tri poraza u Ligi 1. Turbulentno je na jugu Francuske, Brunu Ženesiju se već drma klupa, a to bi mogli da iskoriste Orlovi.

Dušan Vlahović je oran i odmoran. Propustio je prošli meč šampionata Turske svog protiv Erzuruma zbog suspenzije zbog incidenta sa Milanom Škrinjarom u derbiju sa Fenerom (kažnjen mečom neigranja). Ipak, Bešiktaš je lagano slavio sa 3:0. Srbin se vraća u startnu postavu, ali problem za italijanskog stručnjaka Vinčenca Italijana je povreda još jednog velikog pojačanja ovog leta, Belgijanca Leandra Trosara.