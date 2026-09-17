PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Večernja relaksacija uz Mančester Siti i Ligu Evrope
Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 11:30
Pročitajte nekoliko predloga za 17. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Branilac trofeja je u naletu. Zato ne bi trebalo da ima problema sa Noričem, iako verujemo da će menadžer Enco Mareska poštedeti neke igrače jer je sezona tek počela, a ovo je samo jedan od brojnih zadataka u rasporedu. Kanarincima baš i ne leže gostovanja, pa gađajte 1&2-4.
Mozzart kombinazzije
Pretpostavljamo da ste gledali Hetafe protiv Partizana i poput nas stekli utisak da ekipa iz predgrađa prestonice nije ništa posebno. To ne znači da će Betis da se prošeta do bodova, ali realno je da ih osvoji u meču koji se nalazi u Mozzart RELAX ponudi. Ukoliko vam je kvota na ishod mala, kombinujte sa 2-3.
Konačan ishod
Bešiktaš je mesec i po u takmičarskom ritmu, a sudeći prema nedavnoj pobedi u velikom derbiju sa Fenerbahčeom blizu je vizije koju ima trener Vinčenco Italijano. Marselj nije „mačji kašalj“, ali u Istanbul striže sa tri vezana poraza, te su kec i GG3+ tipovi koji se nameću, a uz Mozzart RELAX lakše prolaze.
Konačan ishod
Kristal Palas je prošle godine uglavnom bio fokusiran na Ligu konferencije, koju je i osvojio, što mu je donelo plasman u LE. Leh je poslednjih decenija redovan učesnik kontinentalnih takmičenja i ume da prođe u drugi krug. Ipak, očekujemo keca, ali i pogotke na obe strane (padne li gol do desetog minuta Mozzart RELAX vam garantuje GG).
Konačan ishod
Česta osobina klubova sa evropskih ostrva je da bolje igraju kod kuće, pa isto važi i za OFI, s tim da od najjačih grčkih ekipa najčešće gubi (retko igra u Evropi), te je Hofenhajm favorit na Kritu, bez obzira na trenutne oscilacije (1-0-2). Očekujemo i GG, pa ih uparite.
Mozzart kombinazzije
Pripremajući se za ovo gostovanje Belgijanci su sigurno odgledali plej-of duele Plzenja i Crvene zvezde i upoznali se sa vrlinima i manama češkog predstavnika. Unionova forma je takva da je kec malo verovatan (četiri vezane prvenstvene pobede), sugerišemo vam dvojku i X2&2+.
Konačan ishod
Radi se o prilično nezgodnom paru. Sosijedad nije baš sjajno počeo sezonu, ali se prethodnih sedmica popravio, pa je ponovo „pao“ protiv Atletiko Madrida. Bornmutu je ovo evropski debi, no, veoma je opasan na gostovanjima i zato ga ne treba unapred otpisati. Tipujte na 2-3.
Ukupno golova
Nije lako savladati domaćina na Seltik Parku, ali izabranici Martina O'Nila dočekuju Ferencvaroš poljuljane sigurnosti zbog ubedljivog poraza od Rendžersa u nedelju (3:0). Gosti su u sjajnoj formi, umeju da se nose sa klubovima iz Škotske i sve je večeras moguće. Obiđite ih.
Konačan ishod