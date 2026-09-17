Tenzija u Španiji zbog prikrivanja poruke: Ne podvrći majicu, to je kukavički! Ne treba više da igraju za Real

Dogovor je bio da svi na utakmici sa Elćeom izađu u majicama sa natpisom podršku narodu u Seuti. Svi su ih obukli u svlačionici, ali kada je trebalo da izađu na teren i da ih kamere snime, Kilijan Embape, Vinisijus Žunior i Ibrahima Konate su ih podvili taman toliko da se ne vidi šta na njima piše.

Marokanci su krajem jula izvršili invaziju na špansku eksklavu Seutu. Procene su bile da je između 60.000 i 80.000 migranata ušlo na špansku teritoriju na afričkom kontinentu – neki kopnenim putem, a neki tako što su plivali. Veliki broj njih vratio se u svoju zemlju, jedan deo je i dalje tamo i na plaži je sada divlji kamp. Tenzije su podignute, a potez trojice igrača Real Madrida razbesneo je nemali broj navijača Kraljevskog kluba.

Od utorka uveče to je glavna tema na Iberijskom poluostrvu, gori u Španiji zbog prikrivanja poruke. Brojne pristalice Real Madrida su veoma nezadovoljne postupkom terceta, a oglasio se i klub navijača Blankosa iz Seute.

„Gledali smo kadrove iz svlačionice i videli da nose majice podrške našem gradu, pa smo bili oduševljeni. Ali, onda smo videli da trojica igrača Real Madrida podižu majice i da ne pokazuju poruku. Bili smo u fazonu: „Oni nam ne pružaju podršku“. Prilično nas je zabolelo, jer to su igrači Real Madrida“. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! Ima onih koji se zalažu za to da njih trojica nikada više ne treba da nose beli dres, da su prevršili svaku meru… Ipak, teško da će do toga doći, ali da bi moglo da im bude neugodno kada prvi put istrče na travljan stadiona Santjago Bernabeuu – moglo bi.

„Možda će platiti cenu, jer danas ima mnogo radikalizacije“, rekao je Tote, dete Real Madrida i neko ko je sa njim osvojio dve titule, te dodao:

„Sve što se dešava u Seuti je stvar koju Vlada mora da reši. Ali, ako ne želiš da je nosiš, onda je skini. Nemoj da je podvrćeš, jer mi to deluje kukavički“.

Nije propustio priliku ni Havijer Tebas da prokomentariše celu situaciju i postupke Kilijana Embapea, Vinisijusa i Ibrahime Konatea. Nije mu se dopalo to što je video.

„Mislim da je to veoma loše“, rekao je Havijer Tebas i nastavio:

„Izlazak celog tima u majicama je klupska tradicija. Igrač mora da izađe noseći majicu. Jer, izlazak sa presavijenom majicom je kao izlazak bez nje“. Predsednik La lige stava je da je trebalo svi da poštuju odluku Kraljevskog kluba.

„Real Madrid je španski klub i učešće celog tima u ovakim inicijativama je institucuonalni čin i čin kluba, a ne lični čin u kome neko treba da daje svoje mišljenje“, podvukao je Havijer Tebas. Podrška narodu Seute nije mogla da se pročita, tačno su znali šta rade, a neke od kamera uhvatile su Kilijana Embapea i Vinisijusa kako ćućore u tunelu i dogovaraju strategiju.