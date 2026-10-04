Bez Lukića i Maksimovića na Nemačku

Narednu utakmicu u Ligi nacija reprezentacija Srbije igraće 13. novembra u Beogradu protiv Nemačke, a selektor Veljko Paunović već sada zna na koju dvojicu igrača neće moći da računa za taj meč.

Vezisti Saša Lukić i Nemanja Maksimović dobili su žute kartone u Ajndhovenu, zbog kojih moraju na utakmicu odmora. S obzirom da se u narednom „prozoru“ igraju samo dve utakmice – a u poslednjem kolu Srbiju čeka put u Volos na susret sa Grčkom – ostaje da se vidi da li će Paunović uopšte slati pozive suspendovanom tandemu. Pritom, logično je i da naredni spisak pozvanih igrača bude kraći od ovih 28 koliko ih je bilo na početnom pred start Lige nacija.