Nije fraza, domaćin je zaista izgledao prežaljeno u momentima kada se Virtus razgoropadio, napravio nešto osetniju razliku i jurišao ka pobedi. Ipak, Slepi miševi ne bi bili lideri Evrolige da odustaju tek tako, a kako i mogu da se predaju kada im je vođa Ti Džej Šorts - rođeni borac i neko ko je kroz život i karijeru naučio da nema mesta za predaju. Nisu se večeras predali izabranici Ćavija Alberta . Malo po malo Valensija, koja je u jednom momentu imala 14 poena prednosti, dolazila je do daha, dizala se i preko Armonija Bruksa , Kamerona Tejlora , već pomenutog Šortsa i Nila Sakoa vratila u potpunosti egal, a onda je usledio potez koji je dao taj dodatni podsticaj domaćinu i verovatno napravio prevagu.

Bio je egal, lopta u rukama beka gostiju Markusa Kara koji je uputio pas ka saigraču, a pravo niotkuda doleteo je Ti Džej Šorts , presekao ovo dodavanje i položio loptu u koš, poene i delirijum u Roć areni. Bio je ovo žargonski rečeno pravi energetski "bust" za momke u narandžastoj opremi koji su gledali porazu u oči, a onda se poput pravih šampiona vratili u vođstvo i prokrčili put ka trijumfu.

Nije tu bio kraj, ni onda kada se šampion Španije odvojio na plus četiri jer nekadašnji igrač FMP-a Trent Frejzer na pet sekundi do kraja pogodio ludu trojku za dodatnu neizvesnost. Ipak, nije ovo sprečilo slavlje Vlanesije, već ga samo odložilo. Ušlo se u penal završnicu u kojoj su Slepi miševi pokazali i mentalnu snagu. Nije bilo greške, zadrhtane ruke, već smirenosti koja je trasirala put ka pobedi.

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Kada je reč o ovoj utakmici, lista strelaca je sledeća. Najefikasniji bili su Ti Džej Šorts i Nil Sako sa po 20 poena (plej imao sedam asistencija, centar 11 skokova). Kameron Tejlor je dodao 15, a Armoni Bruks 12 poena. Što se tiče gostujućeg tima najbolji poenterski učinak imao je Rašad Belo sa 15 poena.

Šta reći, osim zapitati se šta rade ovi ljudi, da li su normalni i odakle im snage za sve ovo? Bajka Valensije je prošle sezone stala na gotovo poslednjem programu, a sve miriši na to da bi ove takmičarske godine mogli da saznamo kako se završava najlepša košarkaška bajka.

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80

/Madar 17 - Bejkon 18/

Žalgiris - Panatinaikos 72:87

/Nan 21 - Tubelis 17/

Bajern Minhen - Baskonija 100:81

/Vašington 23 - Stjuart 17/

Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70

/Rajt 22 - Horton Taker 17/

Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96

/Hifi 18 - Blejkni 28/

Valensija - Virtus Bolonja 92:87

/Šorts, Sako 20 - Belo 15/

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama

