Od Saše 6:0 i moćan ulazak u polufinale! Tu je i Ben Šelton
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 23:12
Fis i Hodar eliminisani
Prošetao se Aleksander Zverev kroz grupnu fazu i nastavlja lov na treću titulu završnog mastersa! Posle Rafe Hodara i Bena Šeltona, nemački teniser pobedio je i usput eliminisao Artura Fisa, te završio prvi deo turnira sa perfektnim učinkom, odnosno bez izgubljenog seta - 2:0 (6:4, 7:6)
Deluje prvi teniser sveta nezaustavljivo u Torinu, ali bi problem mogla da mu napravi povreda. Nakon meča, dajući izjavu, rekao je da ima problem sa skočnim zglobom, delujući prilično zabrinuto. Međutim i Karlos Alkaras koji je uz Zvereva najozbiljniji favorit za pehar, muči se sa povredom i neće u idealnom stanju ući u sutrašnji duel sa Flaviom Kobolijem.
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Zverev je do sada dozvolio rivalima zbirno svega 26 gemova što je najmanji broj u prethodnih devet nastupa Nemca na završnom mastersu. Pritom je prvi i jedni put završio grupu sa skorom 3:0, što savršeno potvrđuje da Nemac igra sezonu karijere i tenis života.
Od pobede Zvereva nad Fisom profitirao je i Ben Šelton koji je nešto ranije tokom dana savladao Rafu Hodara. Sada je i zvanično najmlađi Amerikanac u polufinalu završnog mastersa još od 2004. godine i Endija Rodika.
Mnogo je znoja prolio Šelton da bi pobedio Hodara. Jeste ga pobedio u dva seta, ali je prvi završen u taj-brejku (10:8), a drugi rezultatom 7:5. Šelton je tako, po drugi put u karijeri, ostvario makar dve pobede nad igračima iz prvih 10 na ATP listi na jednom turniru. Prošle sezone to je učinio Torontu kada je stigao do titule pobedivši Aleksa de Minora i Tejlora Frica.