Zverev je do sada dozvolio rivalima zbirno svega 26 gemova što je najmanji broj u prethodnih devet nastupa Nemca na završnom mastersu. Pritom je prvi i jedni put završio grupu sa skorom 3:0, što savršeno potvrđuje da Nemac igra sezonu karijere i tenis života.

Od pobede Zvereva nad Fisom profitirao je i Ben Šelton koji je nešto ranije tokom dana savladao Rafu Hodara. Sada je i zvanično najmlađi Amerikanac u polufinalu završnog mastersa još od 2004. godine i Endija Rodika.

Mnogo je znoja prolio Šelton da bi pobedio Hodara. Jeste ga pobedio u dva seta, ali je prvi završen u taj-brejku (10:8), a drugi rezultatom 7:5. Šelton je tako, po drugi put u karijeri, ostvario makar dve pobede nad igračima iz prvih 10 na ATP listi na jednom turniru. Prošle sezone to je učinio Torontu kada je stigao do titule pobedivši Aleksa de Minora i Tejlora Frica.