Kada se u Palau Blaugrani digao na šut, bilo je oko 17 sekundi do kraja. Danas identično vreme. Samo što sada na sebi nije imao krpelja. Tomaš Satoranski zapeo je u bloku, a Nadir Hifi pogodio preko ruke Zeka Ledeja …

Krivica nije bila njegova, jednostavno je bio daleko, pokušao je da zatvori i nije uspeo. Upravo je Zek Ledej prethodno dao nadu izraelskom klubu da može do pobede u Gradu svetlosti, pošto je ubacio troju iz levog ćoška. Bilo je to između dva precizna hica Nadira Hifija , a u poslednjim trenucima je gađao sa celog terena.

Zek Ledej nije uspeo, no imao je Hapoel i bolju šansu od te. Dimitris Itudis je prethodno pozvao tajm-aut i na njemu sve nacrtao. Vasilija Micića je uveo u igru umesto Tomaša Satoranskog, pootrošio je vreme i na pet sekundi pre kraja napada je prosledio loptu u ruke Antoniju Blejkniju. Dobio je vruć krompir i nije se snašao. Izgubio je loptu u odsudnom trenutku.

Usledili su promašaji Frenka Nilikine sa linije za slobodna bacanja, nije ih kaznio Zek Ledej šutem sa celog terena i Pariz je došao do šeste pobede zaredom u Evroligi!

Frenk Nilikina danas je igrao kao u transu. Imao je sekvencu u prvom poluvremenu kada je za minut pogodio čak tri trojke. Nije preterano razmišljao, gađao je iz dotrčavanja kod prve i zapalio se. Jošp jednu dao je do kraja, sve skupa četiri, a Pariz ih je imao 15. Ponovo je francuski tim imao skoro 50 odsto za tri poena, uspeo je da nadskoči Izraelce, imao je i više asistencija…