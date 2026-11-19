Hifi trojkom zakopao Hapoel! Nilikina igrao kao u transu, šesta u nizu Pariza u Evroligi
Vreme čitanja: 11min | čet. 19.11.26. | 23:06
Dimitris Itudis nacrtao, Antonio Blejkni izgubio loptu i upropastio priliku da izraelskom klubu donese pobedu u Gradu svetlosti
Kakva tri dana za Nadira Hifija: prvo je u poslednjem minutu dao trojku preko Darija Brizuele i tako prekinuo seriju Barselone od devet pobeda u Evroligi, da bi danas novom trojkom u završnici zakopao Hapoel!
Nije previše pokušavao, nije silio sa šutem sa distance Nadir Hifi. Ali, kada je dogorelo do nokata, nije postojala dilema u čije ruke će ići lopta. Uzeo je jedan šut iz tranzicije i pogodio. Činilo se da je njime posao završen, pošto je Pariz imao šest poena prednosti, međutim, vratio se Hapoel, čak i poveo, ali se onda opet ukazao čovek za velike trenutke - 97:96.
Izabrane vesti
Kada se u Palau Blaugrani digao na šut, bilo je oko 17 sekundi do kraja. Danas identično vreme. Samo što sada na sebi nije imao krpelja. Tomaš Satoranski zapeo je u bloku, a Nadir Hifi pogodio preko ruke Zeka Ledeja…
Krivica nije bila njegova, jednostavno je bio daleko, pokušao je da zatvori i nije uspeo. Upravo je Zek Ledej prethodno dao nadu izraelskom klubu da može do pobede u Gradu svetlosti, pošto je ubacio troju iz levog ćoška. Bilo je to između dva precizna hica Nadira Hifija, a u poslednjim trenucima je gađao sa celog terena.
Zek Ledej nije uspeo, no imao je Hapoel i bolju šansu od te. Dimitris Itudis je prethodno pozvao tajm-aut i na njemu sve nacrtao. Vasilija Micića je uveo u igru umesto Tomaša Satoranskog, pootrošio je vreme i na pet sekundi pre kraja napada je prosledio loptu u ruke Antoniju Blejkniju. Dobio je vruć krompir i nije se snašao. Izgubio je loptu u odsudnom trenutku.
Usledili su promašaji Frenka Nilikine sa linije za slobodna bacanja, nije ih kaznio Zek Ledej šutem sa celog terena i Pariz je došao do šeste pobede zaredom u Evroligi!
Frenk Nilikina danas je igrao kao u transu. Imao je sekvencu u prvom poluvremenu kada je za minut pogodio čak tri trojke. Nije preterano razmišljao, gađao je iz dotrčavanja kod prve i zapalio se. Jošp jednu dao je do kraja, sve skupa četiri, a Pariz ih je imao 15. Ponovo je francuski tim imao skoro 50 odsto za tri poena, uspeo je da nadskoči Izraelce, imao je i više asistencija…
Prva puška pariskog kluba bio je Nadir Hifi sa 18 poena, poratio ga je Džared Roden sa 16, a dvocifren je bio još samo Frenk Nilikina sa 12. Kod Hapoela je Antonio Blejkni imao 28, ali je u završnici bio tragičar. Vasilije Micić je utakmicu završio sa osam poena (1/7 gađao trojke), šest asistencija i pet skokova, dok je Zek Ledej upisao pet poena i osam skokova.
Sedmu recku Pariz je udario u Evroligi, sustigao je Hapeol Tel Aviv i definitivno će biti ozbiljan kandidat za plej-in, možda i više pozicije.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
/Nan 21 - Tubelis 17/
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
/Rajt 22 - Horton Taker 17/
Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96
/Hifi 18 - Blejkni 28/
Valensija - Virtus Bolonja 92:87
/Sako 20 - Tejlor 15/
Petak
19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)
20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)
*** Kvote su podložne promenama