Zvezda razbudila Olimpiju: Pade i Fener u Milanu, a imao je +11
Vreme čitanja: 5min | čet. 19.11.26. | 22:53
Strašna rola Bolmara u završnim minutima utakmice, turski velikan u poslednjih devet minuta nije dao koš iz igre...
Do pre samo tri dana bila je Olimpija u jezivoj seriji evroligaških poraza. Vezala je devet neuspeha, a onda dočekala Crvenu zvezdu i iskoristila je da pročisti zapušene cevi. Ubedljivo su manekeni savladali crveno-bele i naprasno progledali. Širom otvorenih očiju i u punoj koncentraciji odigrali su duel 13. kola Evrolige i iskoristili ga da nadigraju poljuljani Fenerbahče - 78:70.
Tokom drugog poluvremena, naročito početkom poslednje deonice nije delovalo da će domaćin slaviti. Devet minuta pre kraja susreta, ekipa Luke Bankija zaostajala je 66:55, imala minus od 11 poena, ali se potom u redovima domaćina pojavilo nekoliko junaka. Devon Hol je sa dve trojke pokrenuo lavinu, Mouzes Rajt se nadovezao, a Leandro Bolmaro dokusurio turskog velikana, nanevši mu četvrti evroligaški poraz u minulih šest mečeva.
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Kako se samo ekipa Šarunasa Jasikevičijusa raspala u četvrtoj četvrtini. Otvorila ju je sa brzih pet poena, a onda u završnih devet minuta i kusur postigla samo četiri poena!? Italijanski tim je zaigrao čudesnu odbranu i naterali protivnika na očajnih 2/15 iz igre. U poslednjih devet minuta, Fener je poene postizao samo sa linije slobodnih bacanja.
Bolmaro je "udario" dve, od tri rampe domaćina u poslednjoj deonici, a uz to ubacio i sedam poena, a ne treba zanemariti ni važne koševe Marka Gudurića. Srpski bek je u 40 sekundi dva puta poentirao, prvo za 69:66, a onda i za 71:68. Reprezentativac Srbije je duel završio sa 14 poena, četiri asistencije i jednim skokom.
Apsolutni heroji trijumfa Olimpije bili su pomenuti Rajt sa 22 ponea i 11 skokova, dok je Bolmaro upisao 19 poena i pet asistencija. Najefikasniji u redovima poraženog tima bio je Horton Taker sa 17 poena.
O karakteru Olimpije dovoljno govori činjenica da su u trećoj deonici istoplili deset poena zaostatka, a da je, nakon što je protivnik ponovo došao do dvocifrene prednosti, ponovo uspela da se vrati.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
/Nan 21 - Tubelis 17/
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
/Rajt 22 - Horton Taker 17/
Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96
/Hifi 18 - Blejkni 28/
Valensija - Virtus Bolonja 92:87
/Sako 20 - Tejlor 15/
Petak
19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)
20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)
*** Kvote su podložne promenama