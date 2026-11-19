Do pre samo tri dana bila je Olimpija u jezivoj seriji evroligaških poraza. Vezala je devet neuspeha, a onda dočekala Crvenu zvezdu i iskoristila je da pročisti zapušene cevi. Ubedljivo su manekeni savladali crveno-bele i naprasno progledali. Širom otvorenih očiju i u punoj koncentraciji odigrali su duel 13. kola Evrolige i iskoristili ga da nadigraju poljuljani Fenerbahče - 78:70.

Tokom drugog poluvremena, naročito početkom poslednje deonice nije delovalo da će domaćin slaviti. Devet minuta pre kraja susreta, ekipa Luke Bankija zaostajala je 66:55, imala minus od 11 poena, ali se potom u redovima domaćina pojavilo nekoliko junaka. Devon Hol je sa dve trojke pokrenuo lavinu, Mouzes Rajt se nadovezao, a Leandro Bolmaro dokusurio turskog velikana, nanevši mu četvrti evroligaški poraz u minulih šest mečeva.