Tema o kojoj se u Španiji svako malo priča i piše poslednjih godinu-dve i koja će konačan epilog očigledno dobiti narednog leta. Argentinski vezista već drugu sezonu blista na pozajmici u Komu, prošao je sve testove i filtere i ubedio one koji odlučuju u Madridu da zaslužuje dres Reala.

Niko je sin bivšeg argentinskog reprezentativca Pabla, nekadašnjeg fudbalera Tenerifa. Majka mu je Španjolka, a Niko je i rođen na Tenerifima. Tamo je i napravio prve fudbalske korake i kao talentovani 14-godišnjak se preselio u omladinski pogon Reala. U Madridu je prošao sve stepenike do prvog tima, debitovao kod Karla Anćelotija i u sezoni 2023/24. igrao na osam mečeva u svim takmičenjima za prvi tim Merengesa. Međutim, veći deo sezone je blistao u B timu, popularnoj Kastilji.

Tamo ga je opazio Sesk Fabregas i ubedio Real da ga na dve godine pozajmi novajliji u italijanskom šampionatu, Komu. Mladi Argentinac je odmah zablistao, bio najbolji igrač Koma, a u drugoj sezoni eksplodirao i bio najzaslužniji za plasman u Ligu šampiona.

Kada je pozajmica letos istekla, mnogi su mislili da će mu Real pružiti ozbiljnu šansu u prvom timu ili da će makar dobro unovčiti njegovu eksploziju u Komu. Mogli su Kraljevići da zarade veliki novac da su hteli da ga prodaju, Inter i premijerligaši su bili spremni da to plate, ali je napravljen novi dogovor sa Komom. Real je prodao 50 odsto igračevog ugovora Komu za 60.000.000 evra uz povratnu klauzulu da tu istu polovinu otkupi narednog leta za 80.000.000 evra.

Sada Kope tvrdi da će Real tu opciju iskoristiti. Komo je svestan da ne može više da zadrži igrača takvog kalibra i da će nakon tri godine morati da se rastane sa najboljim učenikom Seska Fabregasa. Dobio je mnogo od njega na terenu, a zaradiće nešto i u kasu. Oko 14.000.000 evra čisto, jer je ranije za dvogodišnju pozajmicu platio 6.000.000 evra. Kada Real oduzme sve što je dobio od Italijana i aktivira otkupnu klauzulu od 80.000.000 evra, biće u minusu od 14.000.000 evra. Ali, to je sitnica u odnosu na ono što će dobiti u Pasu.

Da li na terenu ili u kasi, to ćemo videti na leto. Nema dileme da Argentinac po kvalitetu ima mesta za ozbiljnu ulogu u Realovom timu, ali i da mu je tržišna vrednost odavno premašila 100.000.000 evra, što će neki bogatiji klubovi od Koma rado da plate.