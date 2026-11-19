Prema saznanjima Mozzart Sporta, šampion Evrope je zaista kontaktirao beogradski klub, ali su crno-beli odmah stavili do znanja da nema teorije da Karlik ode iz Partizana.

Jasno je da je reprezentativac Južnog Sudana alfa i omega crno-belih, čovek od kojeg najviše zavisi igra Partizan Mozzart Beta, a s obzirom da ima važeći ugovor, kao i to da je lider, teško je bilo i zamisliti da su bilo kakve glasine o njegovom odlasku tačne.

Kada je reč o drugim vestima iz tabora Parnog valjka, svakako da je najznačajnija ona koju su crno-beli pustili u etar tokom dana, a to je da je Sani Bećirović postao novi direktor Partizan Mozzart Beta.