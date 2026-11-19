Mijailović stavio tačku na glasine oko Karlika: Ima garantovan ugovor sa Partizanom, bez izlazne klauzule
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 22:56
Prema saznanjima Mozzart Sporta, šampion Evrope je zaista kontaktirao beogradski klub, ali su crno-beli odmah stavili do znanja da nema teorije da Karlik ode iz Partizana
Ove večeri pojavile su se pojedine glasine da je Olimpijakos krenuo po Karlika Džonsa, ali će to, po svemu sudeći ostati samo na nivou trača.
Vrlo brzo se oglasio prvi čovek Partizan Mozzart Beta Ostoja Mijailović koji je opovrgao bilo kakve tvrdnje da bi sjajni plej mogao da promeni sredinu.
"Karlik Džons ima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju", napisao je Mijailović na svom Tviter nalogu.
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Prema saznanjima Mozzart Sporta, šampion Evrope je zaista kontaktirao beogradski klub, ali su crno-beli odmah stavili do znanja da nema teorije da Karlik ode iz Partizana.
Jasno je da je reprezentativac Južnog Sudana alfa i omega crno-belih, čovek od kojeg najviše zavisi igra Partizan Mozzart Beta, a s obzirom da ima važeći ugovor, kao i to da je lider, teško je bilo i zamisliti da su bilo kakve glasine o njegovom odlasku tačne.
Kada je reč o drugim vestima iz tabora Parnog valjka, svakako da je najznačajnija ona koju su crno-beli pustili u etar tokom dana, a to je da je Sani Bećirović postao novi direktor Partizan Mozzart Beta.