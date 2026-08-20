Biće još jedna Liga konferencije za Borac: Juričić opet rešeta, pogodio i Jojić

Na startu evropske odiseje ispao je od Levskog, preselio se u kvalifikacije za Ligu konferencije i tu prvo eliminisao moldavski Petrokub, zatim beloruski Vitebsk, a u plej-ofu mu je zapao Vikingur, klub koji je ispao od Hapoel Ber Ševe. Islanđani su stali na crtu Banjalučanima u Rejkjaviku i očitana im je fudbalaska lekcija – 1:3 (0:2).

Lako je Vikingur mogao da ima i drugačiju evropsku sudbinu, prosuo je prednost posle prve utakmice protiv Hapoel Ber Ševe i nije izašao na megdan Crvenoj zvezdi, a potom ga je Tun rešio u prvoj utakmici i u drugoj je samo uspeo da popravi utisak. Nešto slično bi, ako se nešto drastično ne promenik u revanšu, moglo da se dogodi i u ovom dvomeču.

U drugoj utakmici Tun je dozirao, a u prvoj pregazio Vikingur. Islanđani su imali šta da kažu protiv Borca, međutim, odbrana je opasno škripala. Ono šansi što je stvorio, klub iz Banjaluke je i iskoristio.

Luka Jurčević nemilosrdno je tresao mreže prethodne sezone, bio je pravi bingo Banjalučana. Došao je u klub iz rumunskog Kluža i u prvoj sezoni u Premijer ligi BiH postigao čak 27 golova! Njegove zasluge za osvajanje titule bile su ogromne, a i u novoj sezoni teroriše protivničke golmane. Večeras je Vikinguru spakovao dva komada.

Na devet utakmica Luka Jurčević je u tekućoj sezoni u svim takmičenjima postigao šest i namestio tri pogotka. Umešao je prste i u treći Banjalučana ove večeri na islandu, pošto je sredinom prvog poluvremena asistirao Milošu Jojiću. Da nije bilo penala i mirne noge Gilfija Sigurdsona kada je prišao kreču, bio bi ovo savršen dan za Banjalučane, ali i ovako i te kako mogu da budu zadovoljni.

Za razliku od njih to ne mogu da budu u Solunu, jer PAOK opasno mučio i neće imati prednost pred revanš u plej-ofu za plasman za Ligu konferencije. Remi protiv Brana iščupao je zahvaljujući Abdulu Babi – 1:1 (0:0). Nešto ranije danas je Tromze odoleo protiv Brajtona, a malo je nedostajalo drugom norveškom timu da ostvari veliku pobedu u kvalifikacijama i stavi se u dobru poziciju uoči utakmice kroz nedelju dana…

Bran je imao posed, ali je u napadu bio jalov. Nije uspeo bogzna šta da uradi napred. Tek nekoliko poluprilika, čekala se ona prava do šuta Kristijana Eriksena. Zatresao je mrežu pre isteka jednog časa igre, bio je to prvi šut u okvir Norvežana i do kraja jedini. Mogao je da bude vredan i trijumfa da se desetak minuta pre poslednjeg sudijskog zvižduka nije ukazao Abdul Baba.

LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Inter Turku - Kopenhagen 0:0

Linkoln - Larn 0:2 (0:0)

/O'Nil 82, O'Hara 90+3/

Midtjiland - Rijeka 2:0 (1:0)

/Čo 20, Johansen 49/

Nordsjeland - Sankt Galen 1:0 (1:0)

/Rejkjer 13/

Ki Klaksvik - Riga 0:0

Tromze - Brajton 0:0

PAOK - Bran 1:1 (0:0)

/Baba 80 - Eriksen 57/

Vikingur - Borac Banjaluka 1:3 (0:2)

/Sigurdson 75pen - Juričić 21, 86, Jojić 23/

Drita - Inter Eskaldes 2:2 (2:1)

/Salihu 4, Krasnići 42 - Berlanga 13, Lopes 56/

Gornjik - Monako 2:3 (0:1)

/Prekop 53, Liset 74 - Bijeret 9, Kamara 51, Bruner 58/

Sion - Ajaks 2:4 (1:0)

/Surdez 34, Čuaref 72pen - Brant 53, Leonardo 60, Arokodare 74, Klasen 87/

Panatinaikos - Hradec 2:2 (0:0)

/Tete 55, 61 - Umar 89, 90+6/

Gent - Hibernijan 0:0

Madervel - Frajburg 1:3 (1:1)

/Šarl Kuk - Ginter 28, 65pen, Goto 90+6/

Atalanta - Hapoel Tel Aviv 0:0

Lugano - Makabi Tel Aviv 2:1 (1:0)

/Berens 31, Grgić 54pen - Šahar 47/

Rendžers - Jablonec 1:0 (0:0)

/Naderi 50/

Harts - Rapid Beč 2:2 (0:1)

/Ru Jao 56ag, Vilson 62 - Ru Jao 31, Vurmbrand 79/

Hetafe - Partizan 3:1 (1:1)

/Unal 10, Garsija 87, Mohika 90 - Sek 43/

Hajduk - Rakov 2:2 (1:1)

/Šego 21, De Almeida 47 - Emreli 27, Dijabi Fadiga 90+5/

Dinamo Siti - Pafos 1:1 (0:0)

/Fadairo 79 - Lele 82/

Braga - Austrija 2:0 (1:0)

/Viktor 24pen, Rodriges 88/

Šamrok - KuPS 1:1 (0:0)

/Stivens 49 - Paržišek 85/