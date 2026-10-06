Ajserik: Vlahović nema kvalitet za Barsu ili Juventus

“To nije isti fudbal. Igrao sam protiv Bešiktaša sa Kasimpašom, koja je mala ekipa i pobedili smo 3:0. Superliga je drugačiji fudbal, potpuno drugačija priča. Nijedan turski klub u Ligi šampiona ili Ligi Evrope ne uspeva da napravi velike stvari. Turskim ekipama je veoma teško, jer se tamo igra drugačiji fudbal. Čak su i sudije drugačije – velike ekipe imaju sve u svoju korist“, pričao je Ajserik.

A, onda pričao direktno o Vlahoviću.

“Ista stvar može da se kaže i za Vlahovića, kao i za mnoge druge igrače. Jednom je postigao 26-27 golova i odmah su ga proglasili za novog Ibrahimovića, jer imaju sličnu fizičku građu. Ali, Dušan nije Ibrahimović. Činjenica da je prešao u Juventus za skoro 100 miliona evra dodatno je otežala situaciju. U Juventusu nije bio dobar, od njega smo očekivali mnogo više“.

Francuz smatra da Vlahović nije igrač za Juventus ili Barselonu, sa kojom se dovodio u vezu tokom letnjeg prelaznog roka.

“Po mom mišljenju, on nema kvalitet potreban za to. Koliko je golova postigao u Juventusu i za koliko godina? Da li ovaj igrač vredi 100 miliona evra? A, koliko je golova dao u Fjorentini? I dalje je kvalitetan igrač, naravno, ja nemam njegov kvalitet. Ali, da biste igrali u Juventusu, morate biti Del Pjero ili neko ko postiže 20-30 golova po sezoni. Dobro je što je otišao u Tursku, ali Kolo Muani je bolji od Vlahovića. To je moje mišljenje! Randal je bolji“, podvukao je Valentin Ajserik.