Majkl Džordan: Danas brineš o brendu i brojkama; nije me zanimala statistika, već samo da pobedimo
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 12:17
"Drago mi je što sam rođen u onom vremenu u kojem sam bio. Da li bih postupio drugačije? Veoma sam odan igri, tako da ne mislim da bih promenio svoju igru"
Često se prave paralele između NBA 90-ih, što se nezvanično smatra zlatnim dobom najjače lige sveta i današnjice. Prave se poređenja između igrača, da li bi se oni pređašnji snašli u modernoj eri, a ima li boljeg sagovornika za tako nešto od Majkla Džordana.
Najbolji košarkaš svih vremena bio je deo konferencije u Lisabonu na kojoj je govorio o temama koje se odnose na nekadašnju i sadašnju košarku.
"Razmišljao sam o tome kada bih danas igrao, kakva bi bila utakmica? To je potpuno drugačija utakmica, ali mislim da bi moj zaključak bio da bih samo igrao. Ne mogu da brinem o stvarima na koje ne mogu da utičem, ne mogu da brinem o statistici, nikad me ona nije zanimala. Jedino što me je zanimalo je šta se dešava na kraju utakmice", rekao je Džordan.
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Nekadašnji član Čikago Bulsa nastavio je da obrazlaže svoj odgovor, da mu pojedinačna statistika nije bitna.
"Ako bismo pobedili, nije me bilo briga za statistiku, jer znam da sam dobio utakmicu. Na kraju krajeva, to je jedino na šta sam se fokusirao. Nažalost, mislim da su se stvari promenile i da one danas dolaze do izražaja".
Pričao je Džordan o tome kako su danas svi igrači pod svetlima reflektora.
"U to vreme niko nije znao šta radim pre utakmice, kao i posle utakmice. Sada znate sve te stvari i mislim da je to zbog toga što navijači žele sve da znaju i budu još bliži sa sportistima. Smatram da sada postoji veći pritisak ako se uzmu u obzir sve stvari koje okružuju igru. Kada sam ja igrao, sve je bilo jednostavnije - ili pobediš ili izgubiš utakmicu. Danas moraš da izgradiš brend, brineš o svojim brojkama i šta će ti na kraju ugovora to finansijski dati".
Za kraj, rekao je Džordan da mu je drago što nije igrač današnje ere.
"Sve ono što sam rekao utiče na timski aspekat. To je nešto što je danas zastupljeno u sportu i ne zavidim na tome. Drago mi je što sam rođen u onom vremenu u kojem sam bio. Da li bih postupio drugačije? Veoma sam odan igri, tako da ne mislim da bih promenio svoju igru. Možda su se prilike van terena promenile, ali se moj pristup danas ne bi menjao", zaključio je najbolji igrač svih vremena.