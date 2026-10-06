Majkl Džordan: Danas brineš o brendu i brojkama; nije me zanimala statistika, već samo da pobedimo

Nekadašnji član Čikago Bulsa nastavio je da obrazlaže svoj odgovor, da mu pojedinačna statistika nije bitna. "Ako bismo pobedili, nije me bilo briga za statistiku, jer znam da sam dobio utakmicu. Na kraju krajeva, to je jedino na šta sam se fokusirao. Nažalost, mislim da su se stvari promenile i da one danas dolaze do izražaja".

Pričao je Džordan o tome kako su danas svi igrači pod svetlima reflektora.

"U to vreme niko nije znao šta radim pre utakmice, kao i posle utakmice. Sada znate sve te stvari i mislim da je to zbog toga što navijači žele sve da znaju i budu još bliži sa sportistima. Smatram da sada postoji veći pritisak ako se uzmu u obzir sve stvari koje okružuju igru. Kada sam ja igrao, sve je bilo jednostavnije - ili pobediš ili izgubiš utakmicu. Danas moraš da izgradiš brend, brineš o svojim brojkama i šta će ti na kraju ugovora to finansijski dati".

Za kraj, rekao je Džordan da mu je drago što nije igrač današnje ere.

"Sve ono što sam rekao utiče na timski aspekat. To je nešto što je danas zastupljeno u sportu i ne zavidim na tome. Drago mi je što sam rođen u onom vremenu u kojem sam bio. Da li bih postupio drugačije? Veoma sam odan igri, tako da ne mislim da bih promenio svoju igru. Možda su se prilike van terena promenile, ali se moj pristup danas ne bi menjao", zaključio je najbolji igrač svih vremena.