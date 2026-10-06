Bilić veruje da neće potonuti, Modrić kaže: Videćete drugačiju Hrvatsku
Vreme čitanja: 4min | uto. 06.10.26. | 12:20
Posle debakla od Engleske (0:7) Vatreni dočekuju na Poljudu tim prvaka sveta, Španiju
Šta uraditi posle neželjene "sedmice"? Dakle ne one lutrijske, koja donosi ogromnu sreću, već one fudbalske, sramotne, koja nosi tugu i stid. U tom raspoloženju Hrvatska od 20.45 dočekuje svetskog prvaka tim Španije na stadionu u Splitu.
Posle najveeg debakla u istoriji reprezentacije, na Slavenu Biliću je da počisti srču i pokuša da nastavi dalje.
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Svestan je selektor Vatrenih da protiv Engleza ništa nije funkcionisalo kako treba, ali kaže i da je meč sa Španijom prilika da se reaguje i ispravi mnogo toga.
"Ono što je bilo protiv Engleske neće se promeniti. To je najveći poraz u istoriji i ostaće zapisan. Igračima sam rekao da ovo nisu mečevi koji se zaboravljaju. To trema zapamtiti zauvek, da te uvek podseća kada pomisliš da će biti lako. Ima ta dobra izreka: 'Ko zna zašto je ovo dobro'. Ovakve situacije, kad sve gori, traže reakciju. Očekujem reakciju. Igramo najtežu moguću utakmicu, protiv svetskih prvaka, ali to je ujedno i najbolja prilika. Poljud je zahtevan, ali najbolje je mesto da se pokaže maksimalni naboj, angažman koji se mora osetiti s Kineskog zida, ali ne ovog u Splitu, već onog u Kini. Verujem da možemo da osvojimo bodove, siguran sam da ćemo biti bolji", uveren je Bilić.
20.45: (9,00) Hrvatska (5,90) Španija (1,30
Nije mu bilo lako ovih dana, sa svih strana su pljuštale kritike, negativne ocene, a vremena da se stvari isprave, malo.
"U tim danima je izazov, ta vremena su teška i tad treba reagovati. Naravno da ne uživam. Ljut sam, nije da sam razočaran, nego sam ljut, jer onako bez energije igramo protiv ekipe koja će nas razbiti. Moramo biti na maksimalnom nivou i nadati se da će oni biti na malo nižem nivou, pa se nadati da će biti šanse. Od 1994. do danas je isti recept - maksimalni angažman, fokus, ispunjavanje zadataka, a onda tek kvalitet. Neću ja potonuti, čekam utakmicu", kaže Slaven.
Hrvatski mediji prenose da će on svakako napraviti rezove u odnosu na prošli meč i precrtati bar četvoricu. Koliko će ih stvarno biti, ostaje da se vidi.
"U takmičenje smo ušli s jasnim ciljem - da osvojimo Ligu nacija, ali hteli smo minimalno da budemo treći i dobijemo neke odgovore protiv velikih protivnika, znajući da neki igrači nemaju takvu minutažu u klubovima. Moramo videti na treningu, imamo par nedoumica", dodao je Slaven.
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Jednako je teško i najiskusnijem, kapitenu Luki Modriću.
"Razgovarali smo, naravno. Ne možemo proći kao da se ništa nije dogodilo. Razgovara se i gleda što je dovelo do te situacije. To će ostati između nas, ali siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo da prikažemo potpuno drukčiju Hrvatsku gde ćemo navijače učiniti ponosnima. Verujem da ćemo to pokazati na terenu. Nema druge, ima dobrih i loših stvari, uspona i padova. Nema vremena za tugu, moramo se dići. Mnogo puta smo bili u takvim situacijama, sad igramo protiv Španije, od njih smo izgubili sa 6:0 po osvajanju srebra. Nakon toga smo opet bili pravi, bili smo onakvi kakvi smo bili od početka. To se može dogoditi i sada, nema ni vremena ni smisla gledati unazad. Izvući ćemo pouke i biti bolji", uverava Modrić.
Fudbaler Milana je pun hvale na račun protivnika, koji ima niz od 40 mečeva bez poraza.
"Španija je bez dileme najbolja ekipa na svetu. Evropski i svetski prvaci, dugo su bez poraza. Kako će nas gledati, hoće li nas potceniti, ne verujem. Ovo što se dogodilo nije pravo lice Hrvatske, to svi znamo. Verujem da ćemo to i pokazati", dodao je Modrić.
Odavno ga šalju u penziju, ali njega i dalje zanima samo kako da produži karijeru.
"U teškim trenucima želim da budem tu. Fudbal nisu samo dobre stvari. Igram s ponosom, svaki dolazak u reprezentaciju me čini srećnim i ponosnim. Dok je takav osećaj i dok selektor želi da sam tu, biću tu. Za mene nema veće sreće i ponosa od toga da budem s ovim momcima koje obožavam. Ne mogu da dajem prevelike najave, idemo utakmicu po utakmicu, videćemo kad će doći vreme za moj odlazak. Uživam i srećan sam, igranje za reprezentaciju me ispunjava do maksimuma. Pomoći ću u svakom trenutku, bilo to na terenu ili van terena", zaključio je Modrić.
MOGUĆI SASTAVI
HRVATSKA (4-3-2-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol - P. Sučić, Kovačić, Modrić - Perišić, Baturina - Budimir.
ŠPANIJA (4-2-3-1): Simon - Pubil, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Subimendi, Pedri - Jamal, Lopez, Baenja - Ojarzabal.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO
Utorak
GRUPA 3
20.45: (1,10) Engleska (11,0) Češka (18,0) MOZZART RELAX
20.45: (9,00) Hrvatska (5,90) Španija (1,30) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama
Ponedeljak
GRUPA 1
Francuska - Belgija 4:1 (0:1)
/Due 77, Šerki 81, Olise 88, 90+1 - Lukebakio 35/
Italija - Turska 2:1 (1:0)
/Skamaka 26, Kalafjori 65 - Šimšir 61/
Nedelja
GRUPA 2
Grčka - Nemačka 0:0
Holandija - Srbija 2:1 (1:1)
/Kopmajners 31, Zirkze 72 - Cvetković 35/
GRUPA 4
Portugalija - Norveška 2:1 (1:1)
/Kanselo 38, Ramos 79 - Ajer 36/
Vels - Danska 0:1 (0:0)
/Hejlund 75pen/