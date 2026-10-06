Kejn stiže Šiltonov rekord, Tuhel kaže da nema boljeg čoveka za tako nešto
Vreme čitanja: 5min | uto. 06.10.26. | 11:34
Engleska na Vembliju (20.45) dočekuje Češku, sjajni napadač pred 125. nastupom u dresu Gordog Albiona
Njegovo veličanstvo - Hari Kejn. Ove večeri, na Vembliju u meču sa Češkom, sjajni napadač Gordog Albiona izjednačiće rekord golmana Pitera Šiltona po broju nastupa za reprezentaciju Engleske (125).
Talisman Gordog Albiona stigao je nedavno na Rujevici do 89. gola u dresu sa državnim grbom i sva je prilika da će uskoro postati i prvi u istoriji nacionalnog tima sa 100 postignutih golova.
Izabrane vesti
Kejn je fenomen. Neko ko konstantno isporučuje ono što se od njega traži, pa i više. Posle pobede od 7:0 u Rijeci protiv Hrvatske, teško da će biti tima koji je raspoložen da bude da druge strane očigledno motivisanog Kejna i Engleza koji žele da upišu treću uzastopnu pobedu u Grupi 3 A Lige nacija.
Selektor Engleske Tomas Tuhel kaže da nema osobe koja zaslužuje više od Kejna da izjednači rekord Šiltona.
"Kada sam bio dečak, i kada sam branio, glumio sam Pitera Šiltona. I da me sada pitate zašto, ne znam. Valjda su mi se oduvek dopadali engleski golmani. Drugari nisu imali pojma o čemu govorim, tako da se nadam da će čitava generacija klinaca širom sveta želeti na svojim igralištima da budu Hari Kejn. Iako mnogo nemaju šanse da ga vide uživo, što bio slučaj i sa mnom i Šiltonom kada sam ja bio dete. Sada je mnogo lakše. Hari je uzor svima po tome kako se ponaša, kako vodi tim i kako stalno igra izvanredno, tako da nema boljeg čoveka da izjednači Šiltonov rekord", kaže Tuhel.
20.45: (1,10) Engleska (11,0) Češka (18,0)
Kejnova priča sa reprezentacijom krenula je 2015. i utakmice sa Litvanijom, kada je prvi put zatresao mrežu. Tada mi je trebalo svega 80 sekundi na terenu da postigne gol prvenac.
"Ne znam da li ima dovoljno reči da ga opišem, jer imam osećaj da on stalno daje golove i igra fantastično. Na užem je spisku kandidata za Zlatnu loptu, često pričamo o njemu. I uvek tražim nove reči, što onda nema smisla. Sve što radi, čini na najvišem nivou. Siguran sam da će biti taj koji vodi tim na treningu, na zagrevanju i neće zaostati ni korak. To je njegov nivo. Za nas je bio fantastičan. Otkako je preuzeo glavnu ulogu i u Bajernu, našao je novi nivo, najviši, kako na terenu, tako i van njega", dodao je Tuhel.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Nemački stručnjak je ubeđen da ne postoji napadač na svetu kalibra Harija Kejna. Brojke to pokazuju, ali ima još nešto.
"Sve te devetke na svetu, bez obzira u kojoj su ligi, ili u omladinskom fudbalu, svi oni su odgajane drugačije. Ne samo da čine da njihovi timovi pobeđuju, već to rade i zbog sebe, zbog rekorda. Koliko mogu da postignem, koliko da asistiram, ko je najbolji strelac u ligi, kog mogu da prestignem, koji je sledeći rekord? Nećete naći napadača ovog kalibra koji nema te postavljene individualne ciljeve koji ga teraju do krajnjih granica. To vodi i njega, tako je Hari odgojen", smatra Tuhel.
Englezi će na ovom susretu biti dodatno oslabljeni. Iz ekipe su se zbog povreda ovih dana povukli Ezri Konsa i vezista Aleks Skot. U Bornmutu su posebno bili ljuti na Tuhela zbog Skota, koji se žali na povredu butine, zbog čega neće moći da igra dva meseca.
"Mogu da razumem da tamo u Bornmutu nisu srećni jer su izgubili ključnog igrača. Ono što mogu da kažem je da smo u momentu kada smo odlučili da igra, svi mislili da je rizik nulti. To je bio nesrećan slučaj", smatra Tuhel.
Poznato je da su zbog povreda od ranije izostali Kol Palmer, Kobi Mainu, Deklan Rajs, Markus Rašford, potom i Niko O'Rajli. Ipak, Englezi su nedavno u Pragu slavili sa 2:0 i jasno je na kakvim mukama će Knedličke biti ove večeri na Vembliju.
20.45: (9,00) Hrvatska (5,90) Španija (1,30)
Selektor Čeha, Španac Santi Denija, kaže da ima jedan igrač u timu Engleske koji mu se posebno dopada.
"Entoni Gordon, kakav igrač! Kakav fudbaler, o moj Bože! On je isti nivo, recimo sa...Ne znam, možda Laminom Jamalom. Mlad, drzak, ima jedan na jedan, brzinu. Kakav sjajan posao je napravila Engleska uvodeći mlade igrače poput njega. Svaka zemlja ima nešto svoje, to morate da poštujete i negujete. Ne može se menjati preko noći, uspeh ne dolazi odmah, to je proces. Pravićete greške, ali morate jasno da znate gde želite da idete. U 15 godina bili smo inferiorni, ali smo se razvijali, evoluirali, prilagođavali. Vidite šta rade druge federacije. To nije kopiranje, već učenje", kaže Denija.
Teško je mnogo toga očekivati na Vembliju, svestana je toga i Denija čiji tim je bez osvojenog boda iz prethodna tri susreta.
"Engleska je danas među najboljim reprezentacijama sveta. Vrlo su blizu plasmana u finale Svetskog prvenstva. Podržavam njihov pristup razvoju mladih igrača i trenera, to ih izdvaja među dve ili tri najbolje reprezentacije trenutno", zaključio je selektor Češke.
On neće moći da računa na štopera Ladislava Krejčija koji je isključen u porazu od Španije (3:1). Pod velikim upitnikom su i Adam Karabec i Vladimir Coufal koji se i dalje žale na povrede, pa je sva prilika da ni oni neće zaigrati.
MOGUĆI SASTAVI
ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Aleksander Arnold, Čaloba, Gei, Hol - Anderson, Luis Skeli - Saka, Gibs Vajt, Rodžers - Kejn.
ČEŠKA (4-2-3-1): Kinski - Saček, Haloupek, Hranac, Slama - Sadilek, Červ - Radosta, Šulc, Lingr - Hložek.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO
Utorak
GRUPA 3
20.45: (1,10) Engleska (11,0) Češka (18,0) MOZZART RELAX
20.45: (9,00) Hrvatska (5,90) Španija (1,30) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama
Ponedeljak
GRUPA 1
Francuska - Belgija 4:1 (0:1)
/Due 77, Šerki 81, Olise 88, 90+1 - Lukebakio 35/
Italija - Turska 2:1 (1:0)
/Skamaka 26, Kalafjori 65 - Šimšir 61/
Nedelja
GRUPA 2
Grčka - Nemačka 0:0
Holandija - Srbija 2:1 (1:1)
/Kopmajners 31, Zirkze 72 - Cvetković 35/
GRUPA 4
Portugalija - Norveška 2:1 (1:1)
/Kanselo 38, Ramos 79 - Ajer 36/
Vels - Danska 0:1 (0:0)
/Hejlund 75pen/