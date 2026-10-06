Kejn stiže Šiltonov rekord, Tuhel kaže da nema boljeg čoveka za tako nešto

Kejn je fenomen. Neko ko konstantno isporučuje ono što se od njega traži, pa i više. Posle pobede od 7:0 u Rijeci protiv Hrvatske, teško da će biti tima koji je raspoložen da bude da druge strane očigledno motivisanog Kejna i Engleza koji žele da upišu treću uzastopnu pobedu u Grupi 3 A Lige nacija.

Selektor Engleske Tomas Tuhel kaže da nema osobe koja zaslužuje više od Kejna da izjednači rekord Šiltona.

"Kada sam bio dečak, i kada sam branio, glumio sam Pitera Šiltona. I da me sada pitate zašto, ne znam. Valjda su mi se oduvek dopadali engleski golmani. Drugari nisu imali pojma o čemu govorim, tako da se nadam da će čitava generacija klinaca širom sveta želeti na svojim igralištima da budu Hari Kejn. Iako mnogo nemaju šanse da ga vide uživo, što bio slučaj i sa mnom i Šiltonom kada sam ja bio dete. Sada je mnogo lakše. Hari je uzor svima po tome kako se ponaša, kako vodi tim i kako stalno igra izvanredno, tako da nema boljeg čoveka da izjednači Šiltonov rekord", kaže Tuhel.

20.45: (1,10) Engleska (11,0) Češka (18,0)

Kejnova priča sa reprezentacijom krenula je 2015. i utakmice sa Litvanijom, kada je prvi put zatresao mrežu. Tada mi je trebalo svega 80 sekundi na terenu da postigne gol prvenac.

"Ne znam da li ima dovoljno reči da ga opišem, jer imam osećaj da on stalno daje golove i igra fantastično. Na užem je spisku kandidata za Zlatnu loptu, često pričamo o njemu. I uvek tražim nove reči, što onda nema smisla. Sve što radi, čini na najvišem nivou. Siguran sam da će biti taj koji vodi tim na treningu, na zagrevanju i neće zaostati ni korak. To je njegov nivo. Za nas je bio fantastičan. Otkako je preuzeo glavnu ulogu i u Bajernu, našao je novi nivo, najviši, kako na terenu, tako i van njega", dodao je Tuhel.

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Nemački stručnjak je ubeđen da ne postoji napadač na svetu kalibra Harija Kejna. Brojke to pokazuju, ali ima još nešto.

"Sve te devetke na svetu, bez obzira u kojoj su ligi, ili u omladinskom fudbalu, svi oni su odgajane drugačije. Ne samo da čine da njihovi timovi pobeđuju, već to rade i zbog sebe, zbog rekorda. Koliko mogu da postignem, koliko da asistiram, ko je najbolji strelac u ligi, kog mogu da prestignem, koji je sledeći rekord? Nećete naći napadača ovog kalibra koji nema te postavljene individualne ciljeve koji ga teraju do krajnjih granica. To vodi i njega, tako je Hari odgojen", smatra Tuhel.