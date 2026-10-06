Gaštarov kreće, ali Makedonija ni makac: Skoro 12 sati nije dala gol i teško će u Lucernu

Prvi duel u Skoplju pokazao je razliku u kvalitetu između dva tima. Iako oslabljeni neigranjem nekoliko važnih prvotimaca, Švajcarci su slavili sigurno 3:0 i praktično nijednog trenutka nisu doveli u pitanje pobednika. Tim Murata Jakina još jednom je dokazao da mu je mesto među najboljim evropskim selekcijama i da kvalitetom pripada vrhu kontinentalnog fudbala. Švajcarska godinama važi za jednu od najstabilnijih reprezentacija Evrope. Redovan je učesnik velikih takmičenja, a na poslednjem Svetskom prvenstvu stigla je do četvrtfinala, potvrdivši kontinuitet rezultata koji traje više od decenije. Upravo zbog toga domaćin u Lucernu nosi ulogu apsolutnog favorita i pred ovaj susret.

Sa druge strane, Makedonija nastavlja proces podmlađivanja ekipe. Sedloski je u prethodnim utakmicama pružio šansu velikom broju mlađih igrača, među njima i Mateju Gaštarovu iz Crvene zvezde, a to se posebno videlo na gostovanju Sloveniji. Iako je napravio čak osam promena u odnosu na duel sa Švajcarskom, njegov tim je ostavio mnogo bolji utisak nego što rezultat pokazuje (0:2). Makedonci su imali periode dobre igre, organizovan nastup i dovoljno razloga za optimizam kada je budućnost reprezentacije u pitanju, a najveći problem ostaje realizacija. To se videlo i protiv Škotske u Skoplju, gde je Makedonija poražena bez ozbiljnije pretnje po gol rivala. Nedostatak efikasnosti prati ekipu tokom čitavog ciklusa i upravo će to biti jedan od ključnih segmenata ukoliko želi pozitivan rezultat protiv favorita.

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Dodatni izazov predstavlja činjenica da Švajcarska na domaćem terenu retko gubi bodove protiv reprezentacija iz ovog ranga. Disciplina, fizička snaga i taktička organizacija godinama su zaštitni znak Jakinove ekipe, koja protiv autsajdera na papiru uglavnom ne dozvoljava iznenađenja. U taboru Makedonije ipak ne odustaju. Sedloski i njegovi igrači poručili su da će nastaviti da se bore do poslednjeg minuta svake utakmice, bez obzira na kvalitet protivnika. Gostovanje u Lucernu na papiru jeste najteži ispit u grupi, ali bi upravo dobar nastup protiv ovakvog rivala mogao da bude važan pokazatelj napretka generacije koja tek dolazi.

Rezultati već dugo nisu na strani nacionalnog tima. Makedonci su bez pobede na čak 11 uzastopnih utakmica, dok je gol postao gotovo zaboravljena kategorija. Poslednji put mrežu protivnika Makedonci su zatresli 18. novembra 2025. godine u Kardifu, kada je Bojan Miovski u 23. minutu pogodio protiv Velsa u porazu 1:7. Od tog trenutka prošla su tačno 322 dana, a Makedonija je skupila neverovatnih 697 minuta bez postignutog gola. Posebno zabrinjava učinak od dolaska Goceta Sedloskog na selektorsku funkciju. Pod njegovim vođstvom reprezentacija je odigrala sedam utakmica bez pobede, a niz bez pogotka dostigao je čak 630 minuta. Duel u Lucernu biće nova prilika da se prekine jedna od najdužih golgeterskih kriza u istoriji reprezentacije.

Posle duela sa Švajcarskom, Makedoniju do kraja grupne faze očekuju još dva izazova, gostovanje Škotskoj 13. novembra i duel sa Slovenijom pred domaćom publikom tri dana kasnije. Zato bi svaki pozitivan signal iz Lucerna mogao da bude značajan zalet za završnicu takmičenja.

LIGA NACIJA, DIVIZIJA B, GRUPA 1

20.45 (1,08) Švajcarska (13,00) Makedonija (20,00)

20.45 (1,85) Škotska (3,45) Slovenija (4,50)