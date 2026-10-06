Siner završio sezonu, Zverev se penje na presto
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 12:26
Postaće prvi Nemac na čelu ATP liste još od Borisa Bekera
Prvi teniser sveta Janik Siner ne samo da je odustao od takmičenja na turniru u Pekingu, već je završio sezonu 2026. nakon što je potvrdio da mora da se povuče radi lečenja povrede kolena sa kojom se bori duži period.
Siner nije igrao od jula, kada je u finalu Vimbldona pobedio Aleksdandra Zvereva i tako osvojio petu grend slem titulu. Da je ovaj epilog mogao da se očekuje govori i to što se italijan povukao sa dva poslednja turnira, Ju-Es opena i zatim Pekinga.
“Voleo bih da vam dam mali apdejt. Zajedno sa doktorima smo odlučili da mi je potreban tretman za moje koleno, što znači da je sezona 2026. zvanično završena“, poručio je Siner i dodao: „Poslednjih nekoliko godina, naročito kraj sezone u Torinu, donelo mi je mnogo prelepih osećanja i emocija, a ove godine će to biti mnogo drugačije. U ovom trenutku moram da razmišljam o svojoj karijeri na duže staze. Daću sve od sebe da se vratim sto posto. Hvala na podršci i nadam se da se uskoro vidimo na terenu“, poručio je Siner u poruci na Instagramu.
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Sinerov tim se u saopštenju nadovezao...
“Po savetu lekarskog tima, Janik Siner će lečiti upalu u kolenu. Odluka je doneta kako bi se Janiku dalo potrebno vreme za oporavak pre početka priprema za sezonu 2027. Kao rezultat toga, Janik neće moći ponovo da se takmiči tokom sezone 2026.“
Povlačnje Sinera znači i da će borba za prvo mesto na ATP listi izgubiti draž, jer bi inače bila vrlo neizvesna. Ovako će zvanično prvi teniser sveta postati Janikov protivnik iz finala Vimbldona, Aleksandar Zverev, ovogodišnji šampion Rolan Garosa i US Opena.
Zverev će postati 30. igrač u istoriji tenisa koji je dostigao prvo mesto na ATP listi i 20. koji je završio sezonu na njenom čelu. Za razliku od Sinera, koji je trebalo da odbrani čak 3.550 poena do kraja sezone, Zverev brani samo 1.880. Budući da Italijan sigurno gubi 3.050 poena, jasno je da će ga Nemac prestići, čak i da ne odigra više nijedan meč.
Iako je bio osvajač Olimpijskih igara u Tokiju 2020, Aleksandar Zverev nikada pre nije bio rangiran kao broj jedan. Biće tek drugi Nemac na tom mestu, posle Borisa Bekera, koji je baš nedavno govorio o tome koga želi da vidi na tronu.
“Ja sam Nemac i želim da Aleksandar Zverev postane broj jedan što pre, ali... Novak Đoković mi je familija“, rekao je najbolji nemački teniser.