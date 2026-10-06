Siner završio sezonu, Zverev se penje na presto

Sinerov tim se u saopštenju nadovezao...

“Po savetu lekarskog tima, Janik Siner će lečiti upalu u kolenu. Odluka je doneta kako bi se Janiku dalo potrebno vreme za oporavak pre početka priprema za sezonu 2027. Kao rezultat toga, Janik neće moći ponovo da se takmiči tokom sezone 2026.“

Povlačnje Sinera znači i da će borba za prvo mesto na ATP listi izgubiti draž, jer bi inače bila vrlo neizvesna. Ovako će zvanično prvi teniser sveta postati Janikov protivnik iz finala Vimbldona, Aleksandar Zverev, ovogodišnji šampion Rolan Garosa i US Opena.

Zverev će postati 30. igrač u istoriji tenisa koji je dostigao prvo mesto na ATP listi i 20. koji je završio sezonu na njenom čelu. Za razliku od Sinera, koji je trebalo da odbrani čak 3.550 poena do kraja sezone, Zverev brani samo 1.880. Budući da Italijan sigurno gubi 3.050 poena, jasno je da će ga Nemac prestići, čak i da ne odigra više nijedan meč.

Iako je bio osvajač Olimpijskih igara u Tokiju 2020, Aleksandar Zverev nikada pre nije bio rangiran kao broj jedan. Biće tek drugi Nemac na tom mestu, posle Borisa Bekera, koji je baš nedavno govorio o tome koga želi da vidi na tronu.

“Ja sam Nemac i želim da Aleksandar Zverev postane broj jedan što pre, ali... Novak Đoković mi je familija“, rekao je najbolji nemački teniser.