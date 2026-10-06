Obrt u Subotici: Spartak otkazao promociju novog trenera

Nije bilo zvanične informacije oko toga ko će biti naredni trener Spartaka, ali je Žurnal danas objavio da bi to trebalo da bude Siniša Dobrašinović.

Spartak je prethodnu sezonu završio sa Savom Pavićevićem na klupi, koji je preuzeo ekipu kada je već bilo izvesno da će Plavi golubovi da ispadnu iz Mozzart Bet Superlige. Sa istim šefom struke klub je nastavio u Mozzart Bet Prvoj ligi, ali rezultati nisu bili u skladu sa očekivanjima kluba.

Zamisao je bila da se Spartak ekspresno vrati u elitu, međutim, posle 12 kola Subotičani su na 11 mestu tabele sa deset bodova manje od vodećeg Borca i devet od TSC-a.