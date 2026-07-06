Bili su simpatični, zbog Trampa su omraženi: SAD i FIFA protiv osam milijardi “Belgijanaca”

Najgore je čini se Belgijancima, koji će ove noći od 02.00 na stadionu u Sijetlu, biti direktno pogođeni tom odlukom. Amerikanci će neočekivano biti jači za Baloguna u osmini finala, što nikom nije po volji u timu Belgije.

Nije po volji ni bivšem prvom čoveku FIFA, Jozefu Sepu Blateru, koji je iskoristio priliku da oštro kritikuje organizatore i čelnike FIFA zbog sramne odluke.

"Crveni kartoni se ne brišu političkim telefonskim pozivima. Oni se preokreću pravilima, dokazima i nezavisnim telima. Ako predsednik SAD interveniše u razgovoru sa predsednikom FIFA, i igraču iznenada obrišu karton pre meča nokaut faze, neizbežno je pitanje - Quo vadis, FIFA?", poručio je Blater, koji ni sam baš nije oličenje "moralne vertikale", mada je ovde cela fudbalska plante saglasna. Amerikanci su igrajući hrabro u prvoj fazi turnira stekli velike simpatije ljubitelja fudbala, ali posle onog što se dogodilo u nedelju, ceo svet će navijati protiv njih. Skandal je doneti odluku i pozivati se na nekakva pravila, kako bi se opravdao neviđen presedan. Belgijski Sport lepo je to sažeo u naslovu “349.000.000 Amerikanaca + Fifa protiv 7.900.000.000 Belgijanaca" aludirajući da će cela planeta, izuzev Amerikanaca, biti uz Crvene đavole. 02.00: (2,65) SAD (3,50) Belgija (2,80) I da u svemu nije bilo politike, opet bi reakcije bile vatrene. Ipak, posle neskrivene intervencije američkog predsednika, koji je svet obavestio o tome na društvenim mrežama, kako to redovno čini, sve je dobilo još žešću dimenziju i teško da će se strasti tako brzo stišati. Iz časa u čas stižu nove informacije i reakcije, pa je tako i urednik fudbalskog sektora "7sur7", Nils Poasonije, otkrio zanimljiv podatak.

"Svaki put dan pre meča, FIFA organizuje neku vrstu prezentacije. Na četiri prethodna sastanka, protiv Egipta, Irana, Novog Zelanda i Senegala, mogli smo jasno da pročitamo, 'u slučaju dva žuta kartina ili crvenog, igrač je automatski suspendovan za naredni meč'. Pogađate, čuveni slajd o suspenziji posle dva žuta i crvenog je nestao. Počinjemo da gubimo veru u kredibilitet igre i sumnjamo u sve. Jer od sada, svaka odluka tokom meča sa SAD biće pod lupom", izjavio je Poasonije.

Golman Tibo Kurtoa je jednako šokiran i kaže da su svi u timu bili iznenađeni kada su čuli za odluku FIFA.

"Da je to urađeno ranije, možda bismo bili su stanju da se mentalno pripremimo za sve. Ovako, učinjen je opasan presedan. Ne postoji ništa što možemo da uradimo. Igraćemo meč i znamo šta je sve potrebno da uradimo da bismo pobedili", poručio je Kurtoa. Golman Reala trudi se da fokus prebaci na samu utakmicu. On je jedan od malobrojnih u timu iz te "zlatne generacije" igrača koja je 2014. stigla do četvrtfinala na Mundijalu u Brazilu i potom polufinala 2018. u Rusiji.

"Ovo je nova era za nas. Istina je da tu ima nas nekoliko iz te zlatne ere, kako mi to volimo da kažemo. Istina je i da Mundijal 2022. u Kataru nije bio dobar za nas, da smo eliminisani u grupnoj fazi. Sada imamo još jednu mladu generaciju, nove igrače voljne da urade velike stvari i upišu se u istoriju belgijskog fudbala", poručio je Tibo.

Logično, odluka FIFA obradovala je sve u taboru Amerikanaca. Oni ionako smatraju da odluka o isključenju Baloguna nije bila pravedna.

"Mnogi od nas su, kada su čuli za vest, pomislili da je umešana veštačka inteligencija! Bili smo uzbuđeni kada smo sve proverili na društvenim medijima. Bilo je mnogo pitanja, ali smo bili svi vrlo srećni i uzbuđeni", kaže defanzivac Kris Ričards. I Kristijan Pulišić je sa odobravanjem primio odluku oko brisanja crvenog kartona Balogunu.

"Ispravno je. Uzbuđen sam zbog njega što će imati priliku da igra. Što ću videti osmeh na njegovom licu i to će nam dati podstrek za utakmicu", dodao je Pulišić.