Mijović poručuje: Ponosan sam na karakter ovih momaka, hvala Alimpijeviću

Mijović je zvanično postao najbolji trener šampionata. „Igračima sam cele dve godine pričao da lična priznanja nisu važna, već tim. Da oni nisu tako funkcionisali, primali informacije i delili tu energiju sa mnom, ne bih ni ja dobio nagradu. Oni su dali vetar u leđa meni, ja njima, i funkcionisali smo kao porodica.“

Iako je proglašen za najboljeg stratega na prvenstvu, Mijović naglašava da je to priznanje plod timskog rada, ali i učenja od iskusnijih kolega, pre svega Dragana Šakote sa kojim sarađuje u AEK-u. „Mnogo mi je značio. Dragan se prema meni čitave sezone ponašao kao otac. Imati privilegiju da živim i sarađujem sa takvim čovekom je neverovatno. Osećam koliko sam napredovao i nadam se da se to videlo na terenu, u mom donošenju odluka.“

Mijović je istakao ogroman ponos zbog kontinuiteta koji ova generacija beleži na velikim takmičenjima. „Mi smo napravili rezultat dve vezane godine. Prvi u Evropi, drugi na svetu – šta dalje reći? Neverovatan uspeh. Pobedili smo domaćina Tursku u punoj hali, u pravoj sferi... Dečaci su pokazali kakav kvalitet poseduju. Želim im samo puno zdravlja i da nastave u ovom ritmu, a uopšte ne sumnjam da će svi oni jednog dana biti seniorski reprezentativci.“

Srbija je turnir počela porazom, ali je tim pokazao neverovatnu mentalnu snagu kako je šampionat odmicao.

„Videli ste koliko smo imali padova. Posle poraza prvog dana bili smo jako zabrinuti. Ipak, napravili smo par sastanaka, skupili se i rasli iz utakmice u utakmicu. Vodili smo, gubili u bitnim trenucima, ali smo se dizali i na kraju pobedili i domaću publiku i sve okolnosti.“

U borbi za zlato, Srbija je poražena od selekcije SAD, a selektor ističe da je sistem takmičenja i ogroman umor prelomio taj meč.

"Igrali smo treću utakmicu u tri dana. U četvrtfinalu i polufinalu smo se strašno potrošili. Završili smo polufinale u 23:00, u hotelu večerali u ponoć, a pitanje je koliko su dečaci uopšte spavali od adrenalina nakon Turske. Nismo imali vremena za odmor i pravi san. Održali smo dva sastanka, pokušali da se pripremimo, ali nismo imali dovoljno snage. U nekim bitnim momentima odigramo dobru odbranu, a njima uđe trojka od tablu ili u zadnjoj sekundi. Bili smo jednostavno potrošeni, ali momcima se ništa ne može zameriti. Nadam se da ćemo u budućnosti i oni i ja imati novu šansu protiv Amerike.“

Mijović je posebno apostrofirao činjenicu da su ovi momci već osetili seniorsku košarku (KLS, ABA liga, ACB), što im je donelo ogromnu taktičku i fizičku prednost u odnosu na vršnjake, ali je izdvojio i podršku "A" tima.

„Moram javno da pohvalim selektora seniora Dušana Alimpijevića. Otkako sam postavljen, zvao me je po dva-tri puta mesečno da pita da li je sve u redu. Kada smo na turniru u Turskoj gubili 20 razlike od Litvanije, prišao mi je u poluvremenu nasamo, kao pravi drugar, i podržao i mene i igrače. Zvao me je i posle poraza od Australije da mi kaže da ne sumnjam u naš tim. Čitav njegov stručni štab nam je bio na raspolaganju za sve što nam je trebalo. Igrali smo pravu košarku i svi treba da budemo ponosni na ove momke!“